Manninen ble finsk matchhelt i VM-finalen i ishockey

Det er finnenes fjerde VM-tittel i ishockey, og laget ble også tidligere i år olympiske mestere. Finnene er dessuten første nasjon siden Sverige i 2013 som klarer å ta VM-gullet på hjemmebane.

– Dette var helt utrolig. At man kan vinne VM-gullet på hjemmebane det er noe man bare kan drømme om. Jeg skulle ønsket jeg var tilskuer og fans i dag også, sa Granlund til Viaplay.

Det hele måtte avgjøres på mest mulig dramatisk måte. Det skulle først avgjøres i spill tre mot tre i 20 minutter. Canada pådro seg en utvisning og i fire mot tre satte Manninen inn seiersmålet etter 6.42 minutter ut i forlengningen.

I fjor var det Canada som avgjorde finalen mot Finland etter forlengning.

Den finske kapteinen Valtteri Filppula sikret seg trippelen med å være vinner av Stanley Cup, VM- og OL-gull som første finne.

Slo tilbake

Etter en målløs og jevnspilt første periode sendte Dylan Cozens de regjerende mesterne Canada i ledelsen fire minutter ut i midtperioden. Canadierne er ofte flinke til å utnytte overtallsspill.

Det var nettopp overtallsspillet som skulle bli direkte avgjørende i finalen. Finnene fikk spille fem mot tre etter to kjappe og diskuterbare canadiske utvisninger i tredje periode. Det svenske dommerparet var ikke heldige med avgjørelsene. Blant annet ble Cole Sillinger utvist for høy kølle, men TV-bildene viste at det var finnen som fikk sin egen kølle i ansiktet.

De utnyttet situasjonen til å først å utligne til 1-1 ved Nashville-stjernen Mikael Granlund. Samme mann satte inn 2-1 i spill fem mot fire kort etter.

Joel Armia fikset deretter 3-1 med snaue seks minutter igjen av kampen. Canada tok så ut målvakten, og Zach Whitecloud satte inn reduseringen til 2-3 med to minutter igjen. Dommerne måtte studere på video om målet var ute av stilling før de godkjente målet.

Tvang fram forlengning

Canada fortsatte uten målvakt og presset på. Max Comtois satte 3-3 med 1.24 minutter igjen av kampen slik at finalen måtte avgjøres i «sudden death». Også i kvartfinalen mot Sverige klarte canadierne å få en avgjørelse i forlengelse etter sene scoringer.

Canada kunne tatt sitt 28. VM-gull, men blir stående på 27 titler sammen med Russland/Sovjet. Finnene har vunnet VM tre ganger tidligere i 1995, 2011 og 2019.

Norge endte på 13.-plass i VM for annet år på rad, men hadde de tre semifinalistene Finland, Tsjekkia og USA i sin gruppe.