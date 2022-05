Det ble avklart i onsdagens møte i langrennskomiteen, melder Dagbladet. Innstillingen skal i etterkant godkjennes av FIS-styret, men det er sjeldent at de går mot det som er votert for.

Den avtroppende lederen i langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, har vært blant dem som har prøvd å få gjennom en mer forutsigbar kalender for kvinnene.

Han fikk forslaget vedtatt i sitt siste møte som leder for komiteen.

– Det er litt rart, men også greit. Man skal ikke sitte for lenge i slike posisjoner, sa han til NTB onsdag.

Prøvesesong

Ulvang opplyser videre at prinsippet om likhet skal ut på prøve den kommende sesongen, før det skal stemmes over hvilke distanser som skal gås først til neste år.

Vegard Ulvang fikk tilstrekkelig støtte til forslaget om like distanser for kvinner og menn i langrenn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det betyr trolig at VM i Trondheim i 2025 blir første store mesterskap med de nye endringene på plass.

Tidligere har Ulvang foreslått eksempelvis 10 kilometer, 20 kilometer og 50 kilometer som distanser for begge kjønn.

Nordmannens forslag ble vedtatt med 57 prosent av stemmene. 36 prosent stemte imot, mens resten avsto fra å stemme.

Dagbladet skriver at nasjoner som Sverige, Finland og USA talte for endringen, mens Russland, Italia og Østerrike gjorde det klart at de er imot.

Viktig steg

Underveis i møtet kalte Ulvang avgjørelsen «viktig og historisk».

– For meg forteller vi nå en historie om at kvinner ikke er like sterke som menn. Det vil jeg forandre, sa komitélederen.

Den svenske langrennssjefen Lars Öberg har ikke lagt skjul på at også han er positiv til endringen.

– Det er en demokratisk agenda, og det er slik ulike land ser det, men fra svensk side vil vi ha like avstander. Den saken har vært på dagsordenen i et par-tre år, og det er på tide at FIS tar et steg videre, sa Öberg til nyhetsbyrået TT før avstemningen.

Blant utøverne har det vært blandede synspunkter på teamet like distanser. Noen kvinner har uttrykt at de ønsker å prøve seg på femmil, mens en løper som Therese Johaug (har nå lagt opp) har ment at det vil gi for store avstander mellom løperne.