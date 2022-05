Majestetiske Hegerberg hylles etter å ha sikret gigantfinale Champions League

Lørdagens resultat sendte Lyon videre med 5-3 sammenlagt fra den helfranske semifinaleduellen med Paris Saint-Germain. 21. mai venter regjerende mester Barcelona som siste hinder i finalen i Torino.

Det blir et møte mellom flere norske landslagsstjerner. Hegerberg jakter da på sin sjette Champions League-tittel med Lyon, mens Caroline Graham Hansen kan vinne sin andre på rad med Barcelona.

Sistnevnte har også Ingrid Syrstad Engen i stallen.

Lyons Selma Bacha sier målet hele sesongen har vært å løfte Champions League-trofeet. Hun hyller finalemotstander Barcelona.

– De bidrar til å utvikle europeisk fotball. De spiller på en lignende måte som mennenes lag og er et eksempel for resten av kvinnefotballen, sa Bacha.

Hegerberg hylles

Hegerberg stanget Lyon i føringen snaut et kvarter ut i returoppgjøret på Parc des Princes. Spissen fra Sunndalsøra løp seg fri og satte hodet på et innlegg fra Bacha.

Det var hennes femte mesterligamål etter comebacket fra et langt skadeavbrekk i fjor høst. I alt står hun med rekordmange 58 scoringer i den gjeveste europacupen. Hegerberg ble belønnet med en sjuer på børsen av L'Equipe.

Storavisa omtaler den norske spissens innsats som majestetisk.

– Ada er en av lederne våre, en mental leder. Hun spilte en modig kamp. På dette nivået er hun en drivende spiller, sa Lyon-trener Sonia Bompastor.

Bombastor slo fast at Lyons erfaring gjør at de kan vinne finalen mot Barcelona.

Utlignet

Lyon var det beste laget, men etter 62 minutter utlignet Marie-Antoinette Katoto på en retur fra keeper Christiane Endler. Da trengte vertene ett mål til for å framtvinge ekstraomganger.

Før 1-1-målet fikk Hegerberg en nettkjenning annullert etter en VAR-sjekk. Det viste seg at Melvine Malard sto i offside i forkant.

Wendie Renard fjernet all tvil i sluttminuttene. Lyon-kapteinen nikket inn vinnermålet på Bachas frispark.

Tilbake

Celin Bizet Ildhusøy ble sittende på PSG-benken gjennom kampen. I fjor sommer sluttet hun seg til et lag som nylig hadde jekket Lyon ned fra ligatronen i Frankrike, men det ligger ikke an til å bli et vellykket tittelforsvar.

Hegerberg og co. topper tabellen fem poeng foran Paris-klubben når tre runder gjenstår. Lørdag fikk Lyon også revansjert fjorårets mesterligaexit for nettopp PSG. Den gang røk laget på bortemålsregelen uten sin norske stjerne på banen.

Lyon vant Champions League fem år på rad mellom 2016 og 2020. Hegerberg gjorde hattrick i 2019-finalen mot Barcelona, men siden har trolig styrkeforholdet endret seg en god del. Om under en måned får vi svaret på det.