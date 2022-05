Det opplyser skipresident Erik Røste til NRK. Han og NSF-styret har tidligere gitt hoppleiren klare tidsfrister for å skaffe nye millioninntekter.

Samtlige av hopplandslagets sponsoravtaler går ut i slutten av mai.

Torsdag uttalte landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG at de ikke kom til å klare å hente inn de påkrevde 5 millioner kronene i sponsormidler før 1. mai. Det er den summen skiforbundet nå gir hopperne som buffer fram til nye avtaler er på plass.

– Noe av det er allerede delt ut, mens noe er holdt igjen som en risikobuffer. Hopp får dette nå som et lån for å få den ekstra tiden de har bedt om for å lande de avtalene de arbeider med, forteller Røste.