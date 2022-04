Måltørken over for Haaland – scoret i målfesten mot Wolfsburg

Etter at lagkameratene hadde sørget for 4-0 i løpet av noen fartsfylte minutter i første omgang, fikk Haaland endelig kjenne på nettsus igjen.

Nordmannens 5-0-scoring var hans første nettkjenning i den tyske toppdivisjonen siden 3-2-seieren over Hoffenheim 22. januar. Siden det har skader og manglende uttelling foran mål sørget for Haalands verste måltørke i Dortmund-drakt.

Den norske kraftspissen scoret riktignok for landslaget mot Slovakia og Armenia i slutten av mars, men på klubbnivå har scoringene uteblitt.

Haaland fulgte opp med nok en scoring like etter pause da han banket ballen i nettaket fra kloss hold.

Dortmund slapp inn helt på tampen, men kan glede seg over Haaland i målform i tide til storkampen mot Bayern München neste helg. Der må Dortmund vinne for å sette press på Bayern i kampen om ligagullet.

Bayern spiller borte mot Arminia Bielefeld søndag og vil med seier holde avstanden ned til Dortmund på ni poeng.

Målbonanza

Wolfsburg åpnet kampen best, men etter at 17 år gamle Rothe scoret i sin første kamp for Dortmund etter 22 minutter, tok vertene fullstendig over.

Rothe nikket inn en corner, og to minutter senere kunne Witsel enkelt legge på til 2-0 etter assist fra Haaland. Enda to minutter senere pirket Akanji inn en presis dødball fra Marco Reus, som Haaland hadde dyttet i mål om ikke Akanji gjorde det før ham.

Emre Can ville også være med på scoringsfesten og gjorde det meste selv etter 34 minutters spill. Tyskeren forserte med ballen før han fyrte av fra langt hold. Skuddet gikk i en bue over Wolfsburgs sisteskanse Koen Casteels, som kunne ha reddet skuddet.

Keeperen var sjanseløs da Haaland brøt måltørken etter 38 minutter. Julian Brandt fant Reus i boksen og Dortmund-kapteinen vartet opp med ny assist da han spilte til en ledig Haaland alene foran mål. Nordmannen kunne enkelt styre ballen i mål med høyrefoten.

Klasseavslutning

Haaland fikk blod på tann etter å ha endt måltørken og brukte bare åtte minutter på å score etter pause. En flott stikker fra Julian Brandt sendte Haaland alene gjennom og nordmannen banket ballen over hodet til Casteels og i mål.

Ridle Baku pyntet på resultatet for Wolfsburg, men den siste drøye halvtimen ble en transportetappe for Dortmund. De må nå forberede seg på stormøtet med Bayern om en uke.

Det blir nok en duell mellom storscorerne Haaland og Robert Lewandowski. Dortmund har en liten mulighet på å ta igjen Bayern i kampen om seriegullet, men kampen om toppscorertittelen virker nesten avgjort.

Haaland står med 18 mål på 20 kamper, men har langt opp til sin polske spissrival. Lewandowski har unngått skader og står med 32 mål på 29 kamper.