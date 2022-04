Bodø/Glimt har anket suspensjonen av Kjetil Knutsen

Glimt opplyser til VG at anken ble sendt tirsdag. NTB har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Frode Thomassen onsdag, uten å lykkes.

Uefa kunngjorde mandag at både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos suspenderes i påvente av en beslutning i disiplinærsaken som er opprettet etter bråket på Aspmyra. De to trenerne røk i tottene på hverandre etter den første kvartfinalekampen i conferenceligaen.

Suspensjonen betyr at ingen av dem får delta i kommende kamper før Uefas disiplinærkomité har kommet med en avgjørelse i saken.

Glimt opplyste umiddelbart at klubben ønsket å anke avgjørelsen. Roma har lagt all skyld på Knutsen etter hendelsen i spillertunnelen på Aspmyra, mens bodøværingene hevder at Santos må ta ansvaret for det som skjedde.

Glimt har også politianmeldt episoden.