Norges grupperivaler med storseirer – slik er status i VM-kvalifiseringen

Sverige fikk sitt første poengtap i kvalifiseringen og trengte et utligningsmål av Kosovare Asllani 11 minutter før slutt for å få 1-1-resultatet mot Irland som holdt til å sikre gruppeseieren. Frankrike løste VM-billett med 1-0 hjemme over Slovenia etter scoring av Ada Hegerbergs klubbvenninne Delphine Cascarino, mens Spania ble gruppevinner med 2-0 borte mot Skottland etter to mål av Caroline Graham Hansens klubbvenninne Jennifer Hermoso.

Mange utklassingsseirer har preget VM-kvalifiseringen. England har vunnet 20-0 over Latvia, Norges grupperival Belgia 19-0 over et armensk lag Norge slo 10-0 både hjemme og borte. Men tirsdag var det flere overraskelser enn kulerammeresultater. Største seier sto Østerrike for med 8-0 over Latvia. Østerrike er Norges siste motstander i gruppespillet i sommerens EM.

Noen har tatt til orde for at de svakeste lagene bør møtes innbyrdes om retten til å delta i kvalifisering mot de gode lagene.

– Det er Armenias første kvalifisering og en viktig del av utviklingen er å inkludere alle. Hvis de må gjennom prekvalifisering, så kan det være at de bare kutter ut kvinnelandslaget. Dette kan være en kjempeerfaring for dem på tross av stygge resultater, sier Graham Hansen, og hun får støtte fra Guro Reiten:

– Jeg har aldri sett noen så glade for å være på en fotballbane. Skal vi kaste dem ut fordi vi vinner for mye?

Grupperivaler

Spesielt nok er alle Norges tre gruppemotstandere i EM i den samme VM-kvalifiseringsgruppa. England tok tirsdag sin åttende strake seier i kvalifiseringen med 5-0 borte mot Nord-Irland, men er bare fem poeng foran Østerrike med to kamper igjen og er ennå ikke VM-klar. Norge møter Nord-Irland i første kamp i EM og England i den neste.

Norge slo Nord-Irland 6-0 både borte og hjemme i EM-kvalifiseringen, men nordirene greide likevel å ende foran Wales, som Norge slet seg til to ettmålsseirer mot. Selv om Nord-Irland ser ut som et slaktoffer i EM-gruppa, har laget skapt stor interesse i hjemlandet, og det ble satt publikumsrekord med 15.348 tilskuere mot England tirsdag.

– Det er fortsatt store nivåforskjeller, men mellomsjiktet har tatt store steg. Polen var en kasteball for noen år siden, men ikke i dag. De slo Spania for ikke lenge siden, og vi er glade for at vi slo dem, sa Graham Hansen etter tirsdagens 2-1-seier på Ullevaal.

Belgia, som etter tirsdagens kamper er eneste lag med mulighet til å nekte Norge gruppeseier og VM-deltakelse for niende gang av like mange mulige, vant 6-1 borte over Kosovo-laget de norske slo 5-1 i Sandefjord. Tessa Wullaert scoret fire av målene og er med det toppscorer i den europeiske VM-kvalifiseringen med 15 mål.

Belgia er tre poeng bak Norge i kvalifiseringen og må vinne med minst fire mål i september for å utligne Norges 4-0-seier fra Ullevaal i fjor og unngå å havne bak på innbyrdes oppgjør. Norsk tap med inntil tre mål vil holde til gruppeseier om ikke de norske avgir poeng hjemme mot Albania noen dager senere, noe som i så fall vil være en av de største sensasjoner i kvinnefotballens historie.

Veldig nær

En sensasjon (om enn ikke av det kaliberet) sto Serbia for tirsdag ved å slå Tyskland 3-2 og påføre tyskerne første bortetap i kvalifisering siden 1998. Bayern München-spiller Jovana Damnjanovic scoret to av målene. Det hindret at også Tyskland løste VM-billett før EM-sluttspillet. Tyskland er tre poeng foran Serbia og fem foran Portugal med to runder igjen.

Tyskland er i likhet med England og Norge veldig nær VM-plass. Det samme er Danmark, som tok sin åttende strake seier med 2-0 over Aserbajdsjan. Bare Uefas nøling med endelig å ekskludere grupperivalen Russland (som på grunn av sin suspensjon har spilt bare seks kamper) hindrer at danskene allerede er VM-klare.

I de to siste gruppene er det jevnere. Island er ett poeng foran Nederland i sin gruppe etter 1-0-seieren borte mot Tsjekkia tirsdag. Nederland slo Island borte i fjor, men spilte uavgjort mot tsjekkerne både hjemme og borte. Nederland har hjemmebane mot Island i siste runde og kan avgjøre da.

Italia har tatt ledelsen i gruppa som lenge ble ledet av Sveits etter tirsdagens 1-0-seier i Thun med scoring av Cristiana Girelli i sluttminuttene. Sveitserne vant 2-1 i Palermo i fjor, men avga nylig sine første poeng mot Romania og er nå to poeng bak Italia.

De ni lagene som blir nummer to i den europeiske VM-kvalifiseringen, skal alle ut i omspill om VM-plasser. De tre høyest rangerte (basert på kvalifiseringsresultater) går rett til omspillsfinaler, mens de seks øvrige møtes to og to i semifinaler. To av de tre finalevinnerne er VM-klare, mens den tredje (igjen basert på rangering) skal ut i interkontinentalt omspill i Australia eller New Zealand neste år.

Med 2-1-seieren over Polen er det allerede klart at Norge i verste fall kan bli nummer to i sin gruppe og få omspill om VM-plass.