Det var aldri tvil om hvem som kom til å bli gullvinner på 10-kilometeren i klassisk i løypene i Kilbotn utenfor Harstad.

Johaugs innsats ga en seiersmargin på hele 1.43,2 minutter. På pallen fikk hun med seg Marte Skaanes og Maren Wangensteen.

NM-tittelen var hennes 17. individuelt i karrieren. Det er bare Marit Bjørgen som har flere med sine 25 triumfer. Johaug ble norgesmester for første gang som 18-åring på tremila i 2007.

Om noen uker skal Norges Skiforbund ansette en ny landslagstrener etter Ole Morten Iversen. Da er ikke Johaug med lenger, men hun er opptatt av temaet.

– Det skal være den beste treneren som kommer inn uavhengig om det er en jente eller gutt. Vi skal ikke ha en jentetrener bare for å ha en jentetrener. Det blir helt feil. Da er det ikke sikkert at vi tar noen medaljer i VM i Trondheim.

Tenke fram i tid

Johaug mener skiforbundet må ha et langtidsperspektiv for jentesiden i Norge.

– Vi har Heidi (Weng), Helene (Fossesholm) og kanskje Ingvild Flugstad Østberg som kommer tilbake. Vi har jenter som kan kjempe om medaljer og kanskje kan ta gull i VM i Planica neste år, men jeg tror at vi på sikt må ha et langtidsperspektiv mot VM i Trondheim i 2025 og bygge opp unge jenter som kan ta medaljer der.

Johaug vil ikke se at man ansetter en dametrener bare for at det er en dametrener hvis hun ikke har de kvalitetene laget trenger.

– Hvis hun har det, og i tillegg har en kjemi som stemmer, da skal vi ansette en dametrener. Men ikke bare for likestillingens del, og jeg er jente selv altså, sier Johaug.

Avgjøre

Hun er likevel klar på at det finnes dametrenere der ute.

– Så er det opp til skiforbundet å avgjøre om de er godt nok kvalifisert til å være en dametrener på landslag. Det finnes aktuelle kandidater på papiret, men jeg kjenner ikke dem som trenere. Jeg vet ikke hvordan de jobber innad i sine lag.

– Kan du nevne navn?

– Det er for eksempel Monika (Kørra), Marthe (Kristoffersen), Guri Hetland, Guro Strøm Solli, Maj Helen Nymoen. Så handler det om de har erfaring med verdenscup. Jeg skal ikke uttale meg for mye om det. Og det handler om kjemi, aldersforskjeller og noen har vært på lag med dem. Det er mange faktorer å ta hensyn til, sier Johaug til NTB.

– Det kan bli mye å forklare helg etter helg om den beste norske blir nummer sju-åtte?

– Vi har alle muligheter til å prestere godt i VM i Trondheim 2025. Om vi tenker tilbake til VM i Liberec i 2009, så hadde Kristin Størmer Steira ett sølv og én bronse. Det var det damelaget tok der. På to år klarte Egil Kristiansen og teamet hans å bygge opp et lag som presterte så til de grader i Oslo-VM to år senere. Da var det ikke bare Marit (Bjørgen) som tok gull. Jeg tok gull, og vi hadde fire topp seks på tremila. Vi har alle muligheter foran oss.

– Er landskapet blitt slik at det nesten er skummelt å si at den nesten ikke nødvendigvis må være en kvinne?

– Det synes jeg ikke. Dette gjelder alle slags jobber. Vi må få den best kvalifiserte til jobben.