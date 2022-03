Dobbelt norsk i storslalåm: Kristoffersen-byks ga seier foran Braathen

Det skilte 33 hundredeler mellom Kristoffersen og Braathen. Sistnevnte delte andreplassen med verdenscupleder Marco Odermatt fra Østerrike.

I første omgang var Kristoffersen på femteplass og 28/100 sekund bak franske Alexis Pinturault, men i finalen kunne ingen stoppe alpinisten fra Rælingen.

– Jeg er superfornøyd. Det ble litt vel forsiktig i første omgang, men jeg kjørte veldig bra i den andre. Særlig satt det bra i avslutningspartiet, sa Kristoffersen i et FIS-intervju.

Før jul vant Kristoffersen storslalåmen i Alta Badia, mens det nylig ble to strake slalåmseirer i Garmisch-Partenkirchen. Totalt har han vunnet 27 verdenscuprenn i alpint.

Superduell

Braathen var kun én ørlite hundredel bak Pinturault etter første gjennomkjøring. Da øynet han muligheten for å ta sin tredje verdenscupseier i karrieren, men Kristoffersen ble for tøff å slå. Uansett jublet Bærum-gutten vilt over å ha havnet på pallen.

Odermatt innkasserte storslalåmcupen med lørdagens pallplass. Han har gjennom sesongen vunnet fire av seks verdenscuprenn i disiplinen. Hadde det ikke vært for Kristoffersen, ville østerrikeren stått med full pott.

– Marco har bare avgitt 40 poeng i storslalåm. Det er sykt. Jeg er glad for at vi har hatt to vinnere i vinter, sa Kristoffersen.

McGrath opp ti plasser

Søndag står nok et storslalåmrenn for tur i Kranjska Gora. Det ligger an til å bli nok en norsk-østerriksk duell.

I midtuken overrasket Atle Lie McGrath ved å vinne Flachau-slalåmen. Tre dager senere klatret han fra 17.- til 7.-plass i Slovenia. Fabian Wilkens Solheim ble nummer 26.

Timon Haugan stoppet på den sure 31.-plassen og endte akkurat utenfor feltet som tok seg til finaleomgangen. Heller ikke Leif Kristian Nestvold-Haugen klarte å gå videre og ble nummer 35. En utkjøring ga tidlig exit for Rasmus Windingstad.