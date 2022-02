Russerne med hånlige stikk til Norge etter OL-dominans

OL er over for langrennsherrene etter at Aleksandr Bolsjunov tok gull på den nedjusterte femmila lørdag.

Russerne har vært desidert best på distanserennene under OL med seier på Skiathlon, seier på stafetten og til slutt femmil-gullet. Iivo Niskanen var den eneste som klarte å gå forbi russerne med sitt gull på 15 kilometer klassisk. Men også da var russerne like bak med Bolsjunov på andreplass.

Til slutt endte OL-kongen Bolsjunov tre gull, en sølv og en bronse.

Nå kommer derfor Russland med hånlige stikk til Norge, skriver TV 2.

– Norge må trene mer

Høyden og kulden i løypene i Zhangjiakou, kombinert med den sterke vinden på lørdag gjorde at dagens femmil ble nedjustert til 28,4 kilometer.

At de norske langrennsherrene ikke har levert under distanserennen under årets OL mener russerne er vår egen skyld.

– Norge må trene mer og mer i harde forhold særlig, sier den russiske treneren Jegor Sorin til TV 2.

Å skulle gjøre suksess under slike forhold krever helt spesielle forberedelser, sier Sorin. Han antydet at Norge kanskje ikke hadde gjort de rette forberedelsene før årets OL, og mener den norske langrennsleiren må forandre på noe.

Klæbo vil ikke forandre noe

Stikkene fra den russiske leiren har den norske landslagstreneren Eirik Myhr Nossum hørt flere ganger under OL.

– De har køddet mye med at vi tåler ikke russisk vinter, som er det vi har hatt her. Vi får ta en tur til Sibir, småspøker han til TV 2.

Han synes derimot at det er vanskelig å vurdere om russerne har hatt en fordel under årets OL.

Norges skihelt, Johannes Høsflot Klæbo, er derimot ikke helt enig med russerne.

Han sier til TV 2 at vil fortsette å trene på de forholdene han har trent på til nå.

Årets OL er det mesterskapet Klæbo har tatt flest medaljer i. Han måtte derimot bryte dagens femmil på grunn av magetrøbbel.