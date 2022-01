Skiforbundet bekrefter: Ingen positive prøver fredag

– Nye tester gjennomføres som planlagt i morgen (lørdag), og planen er fortsatt at de mannlige utøverne reiser med fly til Oslo i helgen. Kvinnene skal fortsatt følge oppsatt plan med fly fra Zürich til Beijing 1. februar, står det.

Det bekreftes også at Johannes Høsflot Klæbo reiste hjem til Norge fredag. Det skjedde med et privatfly bare for ham, skaffet til veie av hans hovedsponsor.

Tidligere i uken testet først sprinttrener Arild Monsen og deretter løperne Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger positivt på coronaviruset.