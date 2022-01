Klæbo kom hjem i privatfly

Det melder folkene rundt Klæbo i en pressemelding. Det var hans hovedsponsor som sto for flytransporten fra Verona. Mandag skal Klæbo og de andre herreløperne sette seg på Olympiatoppens fly til Beijing.

Skiforbundet ved landslagstrener Eirik Myhr Nossum og landslagslege Øystein Andersen anbefalte at ikke andre enn Klæbo skulle være med i privatflyet ettersom det kan være smitte i troppen. Dermed fløy langrennsstjernen hjem til Norge alene.

– Det hadde vært fint hvis flere løpere hadde blitt med, men landslagsledelsen anbefalte kun én løper i det lille flyet. De andre herreløperne skal komme seg trygt hjem i morgen. Det beste ville vært om vi alle kunne ha reist hjem samtidig i et større fly, men det lot seg ikke gjøre, sier manager og far Haakon Klæbo.

– For oss handlet det nå om å få folk hjem, og deretter på flyet til Kina. Dette ble en veldig god løsning, sier landslagstrener Nossum.

Ny negativ test

Planen er at de øvrige herreløperne som har anledning til å reise hjem skal fraktes til Norge med et innleid passasjerfly lørdag, en dag tidligere enn planlagt. Der vil det bli god avstand mellom løperne.

Torsdag avga Klæbo negativ PCR-test for annen gang denne uken. Han har tatt en tredje PCR-test fredag, men resultatet av den er ikke klart ennå.

Han ble hentet på Gardermoen av sin far. Haakon Klæbo har vært i selvpålagt isolasjon i ti dager nettopp for å kunne møte sønnen før avreise til Kina.

Ikke kontroll

– Det er klart at situasjonen er uoversiktlig, ja, ikke rent lite kaos. Det er vel feil å si at man har kontroll, for det har vi absolutt ikke. Men vi på skilandslaget står sammen. Her har alle gjort sitt beste for å holde seg smittefri. Det gjelder både ledelse og utøvere, og ikke minst Arild (Monsen) som var så uheldig å få den første positive testen, sier Klæbo i pressemeldingen.

– Det var en god følelse å få svar på at torsdagens test var negativ. Jeg er glad for at jeg hittil har testet negativt, men jeg synes det er trist at vi har positive testresultater i det norske landslaget. Jeg føler virkelig med Simen (Hegstad Krüger), Anne Kjersti (Kalvå) og Heidi (Weng) som har testet positivt.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til TV 2 at det ikke var flere positive tester i herrelaget fredag.