Novak Djokovic får ikke delta i Australian Open

Domstolen opplyser samtidig at en full begrunnelse vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Høringen i den australske domstolen startet natt til søndag norsk tid. Høringen ga Djokovic sjansen til å argumenterte for at innvandringsminister Alex Hawkes avgjørelse om å tilbakekalle visumet hans må kjennes ugyldig. Like før klokken 5 søndag morgen norsk tid var rettsmøtet over.

I retten hevdet advokaten som representerte Hawke og australske myndigheter, at Djokovic har en historie med å ignorere koronatiltak. Advokat Stephen Lloyd viste til at Djokovic testet positivt for korona forrige måned, for deretter å bli intervjuet og ta av seg munnbindet for å bli avbildet like etter.

Serberen er ikke vaksinert, men dro til Australia etter å ha fått det han mener er et medisinsk unntak fra vaksinekravet.

Djokovic har vunnet turneringen ni ganger.