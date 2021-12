Sjakk: Magnus Carlsen tok ny seier i dramatisk VM-parti

Partiet var over etter 46 trekk. Dermed leder Carlsen 5-3 etter at åtte av de 14 VM-partiene er unnagjort. Det gir den regjerende verdensmesteren ro, trygghet og kjempeovertak foran fortsettelsen. Mandag er det hviledag i Dubai.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg følte vi begge var litt slitne i dag etter det tunge partiet for et par dager siden. Jeg forsøkte å spille ganske enkelt, men klarte å sette ham på små problemer. Deretter gikk det overraskende greit, sa Carlsen til NRK.

VM-utfordrer Nepomnjasjtsjij har tidligere slitt i kjølvannet av tap. Carlsen tror det kan ha skjedd også søndag etter fredagens nederlag.

– Ja, kanskje litt. Han var overhodet ikke på topp i dag. At nivået hans faller etter første etappe, har skjedd før. Nå får vi begge en fridag til å omgruppere, sa verdensmesteren.

Endret dynamikk

I møtet med mediene i Dubai var Carlsen også klar for at fredagens seier endret mye.

– En seier endrer dynamikken i en VM-kamp. Jeg tror ikke jeg hadde vunnet dette partiet dersom jeg ikke hadde tatt den første seieren, sa han.

Nå tror sjakkstjernen fra Lommedalen på at han forsvarer VM-tittelen.

– Det ser veldig lyst ut nå. Jeg må bare fortsette å være konsentrert og godt forberedt til hvert eneste parti.

I søndagens parti skapte Carlsen med hvite brikker nærmest umiddelbart trøbbel for Nepomnjasjtsjij. Allerede i det niende trekket tenkte russeren i mer enn et kvarter og så tydelig ukomfortabel ut med stillingen. Deretter gjorde han et trekk flere eksperter beskrev som både svært aggressivt og overilt.

Carlsen tok seg på sin side uvanlig god tid med å svare på Nepomnjasjtsjijs trekk. Etter å ha tenkt i mer enn 40 minutter svarte verdensmesteren uten umiddelbart å beholde hele overtaket sjakkcomputerne hadde gitt ham i stillingen.

Ingen vei tilbake

Etter 15 trekk hadde Carlsen forbedret stillingen og festet et klart grep om partiet. Ifølge computerne hadde han da én bondes overtak, men dramaet var ikke over.

I de neste trekkene forsvarte Nepomnjasjtsjij seg godt, og plutselig jevnet stillingen seg atskillig ut igjen. Et svakt 20. trekk av russeren ga så Carlsen på ny store angrepssjanser, og de tok nordmannen godt vare på.

Nepomnjasjtsjij fant ingen vei tilbake til en remisstilling, men havnet i stedet i stadig mer trøbbel. Til slutt måtte VM-utfodreren innse at slaget var tapt.

Dermed fikk Magnus Carlsen en formidabel inngang til mandagens hviledag.

Femte tittel i siktet

Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester i Dubai. Et eventuelt omspill finner sted 15. desember.

Det niende partiet spilles tirsdag.