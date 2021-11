EU krever bevis på at Peng Shuai har det bra

– Vi har sett Peng Shuais antatte uttalelser og opptak fra hennes offentlige opptreden. Men anklagene om overgrep og at hun ikke har blitt sett på to uker, er fortsatt svært bekymringsfulle, sier talsperson Nabila Massrali til nyhetsbyrået AFP.

Massrali sier at EU ikke kan kommentere selve påstandene, men at EU oppfordrer en full etterforskning av saken.

Det var 2. november at Peng la ut en melding på det sosiale mediet Weibo hvor hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep. I innlegget sto det også at de to hadde hatt et forhold som var av og på, som Zhang prøvde å holde hemmelig.

Like etter at hun publiserte meldingen, forsvant den kinesiske tennisstjernen. I helgen dukket hun opp i forbindelse med en tennisturnering i Beijing. Hun ble også avbildet på en restaurant.

Søndag ble det kjent at hun hadde vært i en 30 minutter lang samtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der gjorde hun det klart at hun er i sikkerhet og har det bra. Det forklarte hun i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach og lederen i utøverkomiteen, Emma Terho.

Peng har blant annet vunnet doublekonkurransen i både Wimbledon og Roland-Garros og var verdensener i double så sent som i 2014.