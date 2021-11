I februar neste år skal en av Norges mest meritterte alpinister gjennom tidene på medaljejakt i sitt fjerde strake OL. Vinterlekene i Beijing blir samtidig hans femte i karrieren.

Noen uker etter at ilden er slukket i Beijing, skal det kjøres fartsrenn i verdenscupen i OL-løypene på Kvitfjell. Det kan meget vel bli Kjetil Jansruds internasjonale farvel.

– Ja. Det er ikke helt sikkert, men det er med så stor sannsynlighet at jeg velger å si det, smiler Jansrud når NTB møter ham i Frognerparken i Oslo.

Beslutningen om å legge opp føler han seg trygg på, men han bolter ikke helt igjen døra for å satse ytterligere. Dersom kommende sesong ender i braksuksess, kan det blir for vanskelig å gi seg.

Mye taler for at det er slutt i mars neste år. Kanskje i Kvitfjell, men karrieren kan også bli forlenget med ytterligere noen uker.

– Det føles litt poetisk å si at Kvitfjell blir mitt siste renn. Men det er klart, leder jeg super-G-cupen med 50 poeng i Kvitfjell, slutter jeg ikke med å kjøre super-G der. Dermed er det mange forbehold som må tas. Men når flyet går til OL, vet man om det har vært en bra sesong eller ikke. Da er jeg ganske sikker på om det blir en sesong til eller ikke, sier Jansrud.

(Saken fortsetter under bildet)

Kjetil Jansrud tar nå større hensyn til familien enn tidligere i alpinkarrieren. Foto: Heiko Junge / NTB

Familien først

Hensynet til familien veier tungt når blikket rettes mot framtida. Datteren Frøya har begynt i barnehagen, og Jansrud legger ikke skjul på at en beslutning om å legge opp vil bli godt mottatt hjemme.

– Jeg tror nok det, ja, men samtidig føler jeg ingenting annet enn støtte.

De lange periodene med reising tærer på.

– Det er gøy å være to foreldre, og når pappa da er borte i fem uker i USA … Selv om man får klappet på skuldra og beskjed om at dette er vi sammen om, tenker jeg nok innerst inne at det hadde vært fornuftig om jeg hadde vært mest mulig hjemme, sier Vinstra-gutten.

Det er nemlig ingen som helst tvil om hvor alpinveteranens prioriteringer ligger.

– Jeg tenker å være ærlig med meg selv på følgende: Jeg er pappa først og deretter alpinist, sier Jansrud.

Avslutte med stil

– Hvor viktig er det å avslutte karrieren med en god sesong?

– Det er veldig sånn at man beskytter seg selv litt. De som har sin siste sesong og ikke leverer bra, vil alltid si at jeg fikk oppleve så mye og hadde mange gode resultater. Det er samtidig oppskriften på å ha en dårlig sesong, smiler Jansrud og legger til:

– Akkurat nå vil jeg si at jeg er med i denne sesongen for å gjøre det bra, og Olympiatoppen vil aldri sende meg til OL for at jeg skal få lov til å være med i mitt femte OL. Jeg er der for å prestere og ta de medaljene, og det stiller noen krav til meg her og nå. Det er viktig å gå ut med stil, men skulle det ikke gå sånn, får vi ta det da.

OL i Beijing starter fredag 4. februar. Jansrud har fem olympiske medaljer i samlingen sin fra før. Gullet i super-G i Pyeongchang i 2018 er høydepunktet.

Kanskje blir det mer jubel i Kina.