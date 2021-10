Sørloths første La Liga-mål holdt bare til ett poeng

To mål av Luis Suárez, det siste på en omstridt VAR-straffe, ga hjemmelaget ett poeng, etter at Sørloth og Alexander Isak hadde scoret for gjestene.

Ander Guevara vant ballen fra João Felix på midtstreken i det 7. minutt, og så gikk ballen raskt fra mann til mann i Real Sociedad-laget. Isak ble spilt fram på høyresiden, og svensken slo flatt inn i midten der Sørloth kom på løp. Han nådde ballen før keeper Jan Oblak og sendte den kontrollert forbi målvakten fra 16 meter.

Sørloth så at Oblak nølte litt, og han ventet smart og kaldt ballen over på venstrefoten slik at han uhindret kunne slå den forbi hjemmelagets sisteskanse.

Atlético hadde innledet kampen voldsomt i forsøket på å slå tilbake etter hjemmetapet for Liverpool i mesterligaen, men målet tok mye av lufta ut av offensiven.