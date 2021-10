James Cracknell (49) har to OL-gull – fra Sydney i 2000 og Athen i 2004 – og tre VM-gull i firer uten styrmann, i tillegg til tre VM-triumfer i toer uten styrmann.

Den London-fødte roeren var en høyt aktet idrettsmann i hjemlandet, og var gift og far til to da han i 2010 var involvert i en alvorlig sykkelulykke.

Reddet av sykkelhjelmen



Steve Williams, James Cracknell (med solbriller), Ed Coode og Matthew Pinsent etter å ha vunnet gull i firer uten styrmann under OL i Athen i 2004. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Cracknell ble truffet bakfra av speilet på en tankbil under et forsøk på å sykle, ro, løpe og svømme fra Los Angeles til New York på 18 dager.

Hjelmen reddet trolig livet hans, men ulykken etterlot den da 38 år gamle superatleten med alvorlighjerneskade. Skadene omfatter deler av hjernen som håndterer minne, personlighet og tale.

I søndagens episode av militær-realityserien «SAS: Who Dares Wins» på Channel 4 forteller James Cracknell om hvordan han opplevde tiden etter ulykken og det å leve videre med hjerneskade, skriver Daily Mail.

– Hun betraktet meg alltid i lys av ulykken

Blant annet er forholdet til eks-kona Beverley – som han har tre barn med (den siste datteren født etter ulykken), og som han skilte seg fra i 2019 etter 17 års ekteskap – et tema.

– Hun tok fra meg selvtilliten bit for bit, forteller han.

49-åringen presiserer at han ønsker eks-kona alt godt, og at hun er en god mor for deres felles barn.

– Men hun betraktet meg alltid i lys av ulykken.

– Når man heller ikke lener seg på venner, og gjemmer seg bort, ender man med å tenke … de verste ting om seg selv. Jeg har virkelig slitt, sier Cracknell i Channel 4-programmet.

Men det fantes lys.

I august giftet den gamle rohelten seg med kjæresten gjennom halvannet år, Jordan Connell (36).