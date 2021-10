Manny Pacquiaos boksekarriere er over

– Det er vanskelig å akseptere at min tid som bokser er over. I dag kunngjør jeg at jeg legger opp, forteller Pacquiao i en video han har lagt ut på Facebook, ifølge CNN Filippinene.

Kunngjøringen kommer ikke overraskende. Etter to års pause tapte Pacquiao i august mot cubanske Yordenis Ugas i kampen om weltervekttittelen i WBA.

Tidligere i september sa 42-åringen at han stiller som kandidat i neste års presidentvalg på Filippinene.

Pacquiao har vært verdensmester åtte ganger og er nasjonalhelt i Filippinene. Han gikk inn i politikken i 2010 som medlem av kongressen og ble senere valgt til senator. Det har lenge vært ventet at han ville stille som presidentkandidat for sitt parti PDP-Laban.