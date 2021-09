Hamburg vant slaget om Nord-Tyskland – første derby mot Werder Bremen siden 2018

Lagene fra de to største tyske byene nord i landet møttes gang etter gang da lagene var faste deltakere i Tysklands øverste fotballdivisjon.

Etter nedrykket til Hamburg i 2017/18-sesongen har rivalene aldri møttes, men etter Werder Bremens nedrykk sist sesong, var det duket for nytt «Nordderby».

Robert Glazel ga laget ledelsen allerede etter to minutter og en halvtime senere gjorde Christian Gross det vanskeligere for Werder da han pådro seg sitt annet gule kort for en takling på keeper.

Etter 40 minutter jublet fansen i Bremen for mål etter frispark, men scoringen ble annullert ettersom Werder hadde stilt opp en mann i muren til Hamburg. Etter regelboken må angrepsspillere holde en meter avstand fra muren før frisparket blir tatt når muren dannes av tre eller flere spillere.

Mortitz Heyer la på til 2-0 like før hvilen og Hamburg holdt ledelsen helt inn til tross for et rødt kort på Sebastian Schonlau etter 52 minutter.