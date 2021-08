Østberg må stå over Toppidrettsveka og høydeopphold i Italia

30 år gamle Østberg gikk sin siste konkurranse 1. mars 2020. Det var en stafettetappe for Norge i Lahti.

– Helsesituasjonen til Ingvild er ikke bra nok for Toppidrettsveka eller høydeopphold i Italia. Hun får kontinuerlig oppfølging av helseteamet vårt og Olympiatoppen, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Østberg ønsker ikke selv å uttale seg om saken.

Det er uvisst når hun er tilbake i trening på landslaget.

– Kjedelig og beklagelig

Det var i november 2019, foran åpningshelgen på Beitostølen, Østberg fikk startnekt. Den gangen forklarte skiløperen at startnekten kom av helsemessige årsaker.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd, sa Østberg på en pressekonferanse i 2019.

Hun forklarte videre at hun er frisk og skadefri, men at kroppen hennes trenger hvile for å komme seg «på pluss» igjen.

Brudd i hælen og ankelen

I mars 2020 pådro Østberg seg et brudd i hælen, før hun i juli fikk et tretthetsbrudd i ankelen.

– Dette er selvfølgelig veldig kjedelig, og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sa Østberg da.

Toppidrettsveka arrangeres i Hitra, Aure og Orkland senere denne uken.

Norges landslagsutøvere i langrenn drar til høydeopphold i Livigno og Lavazé i Nord-Italia i slutten av august.