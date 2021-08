Vegard Forren ferdig i Brann

Den tidligere landslagsspilleren kom til Brann i fjor og hadde kontrakt ut 2021. Nå avsluttes kontrakten hans med klubben, varsler Brann.

– Vi har de siste ukene sett etter muligheter for Vegard til å finne seg en ny klubb. Han har ikke fått bidratt som ønsket på banen denne sesongen på grunn av skader, og han har en familiesituasjon som har gjort den siste tiden krevende for han, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

– For min del er timingen god nå. Vi har hatt samtaler om dette de to siste ukene, og har nå blitt enige om å skille lag. Jeg har pendlet mye mellom her og Molde på grunn av familien og det har vært utfordrende, sier Forren.

Takker klubben

Forren fikk totalt 36 kamper i Brann-drakten og spilte sin siste kamp for klubben i 2-3-tapet mot Kristiansund 5. juli.

– Jeg ønsker å takke alle i klubben for et godt samarbeid i tiden jeg har vært her, og jeg skulle gjerne ha bidratt til å løfte oss i en mer positiv retning. Men jeg er sikker på at gjengen som er her skal snu dette, sier Forren.

Forren har 33 kamper for det norske landslaget, den siste av dem mot Tsjekkia i 2016.

Kan finne ny klubb

Brann opplyser at de velger å avslutte kontrakten nå som det fortsatt er tid igjen av overgangsvinduet, slik at Forren kan finne seg en ny klubb.

Forren har spilt store deler av karrieren sin i Molde, og har to utenlandsopphold i Southampton og Brighton som endte uten suksess.

Brann sliter i bunnen av Eliteserien med bare sju poeng på 14 kamper, og styrer mot nedrykk.

Tidligere i sesongen har Kåre Ingebrigtsen gått av som trener, og det er blitt klart at assistenten Eirik Horneland leder laget ut sesongen.