Oftedal om Blummenfelts triumf: – Er det sant?

Norge sto uten olympisk sommergull helt siden håndballjentenes triumf mot slutten av London-OL i 2012. I Rio fire år senere ble det fire bronsemedaljer.

– Er det sant? Oi, da har vi startet godt og må fortsette å rulle på den, smilte Oftedal da NTB opplyste om det da hun møtte pressen mandag morgen japansk tid.

– Vi våknet til det, men vi har selvfølgelig fått med oss innspurten, og at det ble litt oppkast da han kom over. Det var kjempegøy. Utrolig inspirerende, selvfølgelig, sa Oftedal.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk ikke med seg gullrykket.

– Jeg satt og jobbet med kampen vår fra i går, men jeg fikk nyhetene. Det var fantastisk, sa han til NTB.

– Det er inspirerende, la også han til.

Hans lag er blant Norges største gullhåp i Tokyo.

– Jeg tenker jo neste kamp, men jeg gleder meg og blir begeistret over at det er gode prestasjoner av de andre i den norske troppen. Å få et gull så tidlig, det var ordentlig gøy.

Norges håndballjenter møter Angola tirsdag.