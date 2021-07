Dette skjer i OL i dag

Norsk skytter gjør OL-comeback

Erik Watndal (41) er tilbake som OL-deltaker for første gang siden debuten i 2004-lekene. Skytteren fra Indre Østfold går i gang med kvalifiseringen i lerdue skeet klokken 02.30 . De seks beste over to dager (5 serier x 25 duer) går til finale. Watndal har et toppnivå til å greie det.

Tufte og co. på finalejakt

Roveteranen Olaf Tufte (45) jager finaleplass i oppsamlingsheatet for dobbeltfirer klokken 03.40. Det gjør han sammen med Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig. De to beste båtene går til tirsdagens finale.

Kjetil Borch ror kvartfinale i singlesculler en dag tidligere enn planlagt etter varsel om dårlig vær. Han er i første heat med start klokken 04.40 . De tre beste i hvert heat går videre, og det vil være en skrell om Borch ikke greier det.

Norske seilere i aksjon

Brettseileren Endre Funnemark går løs på sine tre første seilaser i RS:X fra klokken 05.05 i Enoshima. Samtidig skal Line Flem Høst ut på to seilaser i Laser Radikal, mens Hermann Tomasgaard gjør det samme i Laser fra 07.35 .

Håndballjentene starter gullracet

Norge møter Sør-Korea i første kamp i kvinnenes håndballturnering klokken 09.15 . Det kan bli en stri oppgave for de norske tittelfavorittene, som åpnet OL med tap i både 2012 og 2016.

18 medaljeøvelser

Det skal i dag kåres medaljevinnere i 18 øvelser. Norge er representert med utøvere i to av dem.

Stine Borgli og Katrine Aalerud stiller på kvinnenes fellesstart i sykling klokken 06.00 , mens skytterne Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg på samme tid skal ut i kvalifisering i luftrifle (åtte beste til finale fra 08.30 ).

Senere på dagen blir det norske innslag i kvalifiseringer. Ingeborg Løyning svømmer i sjette forsøksheat på 100 meter rygg klokken 12.14 . Deretter konkurrerer Julie Dicko Erichsen som Norges første kvinnelige OL-turner på 29 år fra klokken 13.20 .