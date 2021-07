Hergeirsson sikret OL-gullet: Ble helt ukjørt og slet med å glede seg

– Etter finalen skulle man tro at det bare var pur glede, men jeg husker bare en ting: Det var bare lettelse. Jeg må innrømme at jeg lenge slet med å glede meg over gullet. Jeg var bare lettet, sier Hergeirsson til NTB om hva som skjedde etter finaletriumfen over Montenegro.

– Det var så grusomt mye arbeid som lå bak og svært krevende.

Norge kom inn til OL som favoritt etter EM-gull i 2010 og VM-triumf året etter.

Men presset og forventningene preget spillerne så mye at det veldig nær hadde gått galt allerede i kvartfinalen. Dermed ble mesterskapet en brutal arbeidsøkt over vel to uker for Hergeirsson og hans medhjelpere. Natta ble tatt i bruk, og søvn var det ikke så mye av for treneren.

– Mesterskapsmessig er nok det den største forvandlingen fra å spille dårlig til å ta gull. Vi spilte ikke godt i starten, men fikk akkurat nok til å bli nummer fire, sier Hergeirsson.

Snudde

Da det gjaldt som mest mot Brasil (i kvartfinalen) løsnet det – nesten helt mot alle odds. Norge lå under med seks mål og så totalt utslått ut.

– Så fikk vi noen forløsende aksjoner. Det var jo litt typisk oss. Jeg husker Camilla (Herrem) løp opp en brasiliansk kontring helt nede i sumpen ved vårt mål. Der hadde Brasil muligheten til å ta ledelsen med sju mål. Det var noen «kjemperedninger» i den kampen, også av Kari (Aalvik Grimsbø keeper). Det gjorde at det bare smalt. Så dro vi fra Brasil.

Etter at spillet plutselig begynte å fungere, var Norge ikke til å stoppe.

Slo i bordet

Fire år senere måtte Hergeirsson vekke helt nedbrutte spillere etter semifinaletapet mot Russland i Rio de Janeiro-lekene.

– Det var den moralske finalen vil jeg si, og det kunne ha gått begge veier. Vi hadde marginene litt mot oss mot slutten, sier Hergeirsson.

Det rant norske tårer, mange og lenge. Til slutt hevet Hergeirsson stemmer og sa skarpt «nå må det være nok».

– Vi hadde en bronsekamp (den vant Norge lett mot Nederland) å tenke på. Det var også en fin måte å se hvem som taklet en slik situasjon og som vi kunne stole på framover.

Hergeirssons lag er favoritt i Tokyo og et av Norges aller største gullhåp i lekene.