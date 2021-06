Motivert Bjørgen klar for ny sesong – skal hjelpe «folket»

– Etter at jeg la opp, hadde jeg noen år jeg slet med motivasjonen. Da skjønte jeg hvor viktig det var å ha et mål, sier Bjørgen til NTB.

Etter nesten tre år borte fra konkurranse gjorde Bjørgen comeback med 2.-plass i Vasaloppet i mars. Kommende vinter blir det flere skirenn.

– Jeg har et familieliv



– Jeg har et bedre utgangspunkt nå enn i fjor, men jeg synes det er spennende å se hva jeg får til av det jeg kan legge ned av trening, og da trener jeg veldig spesifikt. Jeg kjenner at når jeg har satt meg et mål, må jeg ut å gjøre jobben, men jeg har et familieliv og litt andre aktiviteter, sier hun.

Sammen med Martin Johnsrud Sundby skal hun fronte et nytt folkehelseprosjekt i samarbeid med Birken-arrangøren og treningslæreselskapet SkiX. Der skal de hjelpe vanlige mosjonister til å finne motivasjonen og til å nå sine mål

– Jeg kjenner at jeg får mer energi

I likhet med Bjørgen skal også Sundby til vinteren konkurrere i Birken og flere andre av de store turrennene. De håper å få med seg flest mulig.

– Vi vil hjelpe alle, uavhengig av om målet er å bruke Birkebeinerrennet som en motivasjon for å komme i gang med trening, eller for å sette nye rekorder, sier Bjørgen.

Trønderen forteller at hun deltar i prosjektet fordi hun selv vet hvordan det er å være aktiv og i god fysisk form, og hvilke fordeler det gir.

– Jeg kjenner at jeg får mer energi i hverdagen når jeg er i aktivitet, ikke minst når jeg skal følge opp to aktive gutter.

– Har aldri opplevd så mange folk i marka

Samtidig som mange har beveget seg ut i skog og mark gjennom pandemien, har frafallet i den organiserte idretten vært stor.

– Det er klart at det har vært et krevende år, særlig for barn og ungdom. Kanskje er motivasjonen blitt borte. Så får vi håpe at det blir en endring når ting normaliserer seg, og at de har vært aktive ute sammen med familie og andre. Noen har nok mistet det de trenger for å være i aktivitet, sier Bjørgen og fortsetter:

– Samtidig har jeg aldri opplevd så mange folk i marka. Det har vært følelse av turrenn hver helg. Folk har kjøpt seg ski etter flere år uten å ha gått på ski.