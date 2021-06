Ugandisk OL-utøver testet positivt for corona i Tokyo

Den japanske regjeringen kunngjorde søndag at et medlem av Ugandas OL-lag testet positivt for corona på Narita-flyplassen i Tokyo. Vedkommende ble værende der.

De resterende åtte i OL-laget, som deltar i boksing, vektløfting og svømming, reiste videre med buss til byen Izumisano.

Uganda er det andre laget på plass i Japan. Australias kvinnelag i softball har også ankommet OL-landet.

Ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo leverte den ikke navngitte utøveren en negativ test 72 timer før avreise til Japan. Personen hadde også fått vaksine i likhet med resten av Ugandas OL-lag.

Ordfører i Izumisano har uttalt at de resterende åtte på laget er bedt om ikke å trene foreløpig og teste seg daglig for corona.

Viste fram OL-landsbyen

Ifølge Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil omkring 80 prosent av alle utøverne i OL-landsbyen være vaksinert når lekene starter 23. juli.

En avgjørelse om hvorvidt japanske tilskuere får følge OL-konkurransene, er ventet å komme mandag. OL-arrangøren er i dialog med IOC, Japans regjering og vertsbyen Tokyo.

Den positive testen kom samme dag som OL-arrangøren viste fram OL-landsbyen. Det inkluderte blant annet en egen feberklinikk, som skal hjelpe på å overbevise skeptikerne om at lekene vil gå trygt for seg.

Varselplakater med forholdsregler mot coronaviruset henger overalt. Det blir bedt om å ta hensyn i minibyen som kan gjeste 18.000 utøvere i løpet av OL.

Mange tiltak

Feberklinikken, som er i tillegg til de andre medisinske fasilitetene i Tokyo, skal brukes til alle som anses å være nærkontakt med eventuelle smittede personer.

– Hvis det er mistanke om smite, er vi i stand til å isolere personen, sa Takashi Kitajima, daglig leder for OL-landsbyen.

Andre tiltak er redusert antall sitteplasser på spisesteder, pleksiglass mellom treningsapparater og en pakke med Antibac og såpe som skal gis til alle som skal bo der.

Et annet tiltak mot coronapandemien er at OL-arrangøren ikke vil gi ut kondomer til idrettsutøverne. Det bryter med en tradisjon som startet med lekene i 1988.