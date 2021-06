Forsberg skjøt Sverige mot avansement i fotball-EM

Svenskene er solide i forsvar og har en god målvakt i Robin Olsen, men det offensive skremmer ingen, for søta bror hadde før kampen ikke scoret i sine tre siste EM-kamper. Det siste var dessuten et selvmål mot Irland i 2016.

Det snudde derimot etter 75 minutter da innbytter Robin Quaison ble meid ned av den slovakiske målvakten Martin Dúbravka inne i feltet. En soleklar straffe som ikke trengte noe VAR. Emil Forsberg satte straffen sikkert i mål.

– Det føles helt fantastisk. Jeg er veldig glad, sier Forsberg til SVT.

– Det var deilig å vinne. Vi gjør en halvbra 1. omgang, men i andre omgang spiller vi oss opp. Vi vet at vi er mentalt sterke, og det var en fantastisk prestasjon av Quaison som ordnet straffen, sier han.

Dermed er avansementet til åttedelsfinalen så godt som sikret for svenskene til tross for at de ikke har imponert så veldig så langt i EM.

Kjedelig

I en svært innholdsfattig og kjedelig 1. omgang hadde Sverige flere pasninger den første halvtimen enn i hele kampen mot Spania. Det var et par småsjanser til begge lagene før hvilen.

Sverige åpnet annenomgangen litt friskere, men en frisk Alexander Isak i angrepet ble til tider litt for alene.

– Vi har fått en utrolig start på dette mesterskapet. Nå gjelder bare å få ladet batteriene så gjør vi det som bra som mulig, sier Isak, som ble kåret til banens beste spiller.

Svenskene var svært nær scoring etter en snau time. Ludwig Augustinsson fikk stå og heade fra seks-sju meter, og Dubravka fikk opp venstrehånden i en refleks og fikk slått ballen til corner.

Ett poeng kunne holdt for Slovakia

I forkant hadde Slovakia en god mulighet, men Juraj Kucka ble avblåst for offside på Hamsiks frispark. Slovakia banket på sin side Polen noe overraskende med 2-1 og hadde gjort to endringer.

Slovakia var vel vitende at det ville holdt med ett poeng mot Sverige for å ta seg videre. Sverige avslutter gruppespillet mot Polen, mens Slovakia skal ut mot Spania.

NRK-ekspert og tidligere norsk landslagssjef Egil «Drillo» Olsen hadde ikke særlig tro på at noen av lagene ville ta seg til semifinale i årets EM.