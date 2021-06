Danmarks stjernespiller Christian Eriksen kollapset på banen

EM-oppgjøret i Parken i København ble overskygget av en dramatisk hendelse like før pause.

Midtbanedirigenten Christian Eriksen (29) segnet om etter drøyt 42 minutters spill ute ved den ene sidelinjen i Parken. Det ble tatt et innkast mot ham, men i stedet for å dempe ballen falt han forover og ble liggende. Med- og motspillere vinket umiddelbart for å få leger inn på gressmatten.

TV-bildene viste at det ble satt i gang hjerte- og lungeredning. Resten av det danske laget stilte seg i ring rundt spilleren, dypt preget av alvoret.

Litt over klokka åtte kom beskjeden om at kampen ville bli gjenopptatt 20.30.

Peter Møller, direktør i Danmarks fotballforbund, sa at spillerne hadde telefonkontakt med Christian Eriksen før de sa ja til å fortsette EM-kampen mot Finland.

– De fikk vite at han har det godt. De snakket med ham, og derfor ville de spille kampen, sa Møller til DR før kampen ble satt i gang igjen.

Han sa også at den raske medisinske hjelpen reddet Eriksen.

Finland vant kampen 1-0.

Bevisst da han ble båret ut

Etter om lag 12 minutter etter hendelsen ble Eriksen båret av banen, mens vakter holdt oppe laken for å hindre innsyn. Bilder fra stedet viste at han da var ved bevissthet.

Det var helt stille på stadion mens Eriksen ble behandlet. Kasper Schmeichel og lagkaptein Simon Kjær prøvde å trøste Eriksens samboer, som kom ned fra sin tribuneplass.

Bildene fra Parken viser at Eriksen tilsynelatende så ut til å være ved bevissthet da han ble båret av banen. Foto: Friedemann Vogel / AP

Han er innlagt på Rigshospitalet i København for nærmere undersøkelser.

Finlands spillere stoppet opp og klappet danskene inn på banen da de tok fatt på oppvarmingen.

Livstegn ga jubelbrøl

Eriksen kom til EM etter å ha bidratt til at Inter sikret det italienske seriemesterskapet. Han hadde der kjempet seg tilbake etter en tung innledning på karrieren i Inter. Han flyttet til Italia etter flere sesonger i Tottenham.

Parken hyllar Christian Eriksen. Finska fansen ropar ”Christian”, danska svarar ”Eriksen”. pic.twitter.com/mOFLq3gAqg — Michael Wagner (@MicGWagner) June 12, 2021

Finland møter etter EM-planen nabo Russland i St. Petersburg onsdag. Dagen etter får Danmark besøk av Belgia, topplaget på Fifa-rakingen. Den kampen spilles i København, som alle danskenes tre gruppekamper i EM.

Mens publikum ventet på nytt, viste de sin støtte til den danske stjernespilleren. Finske tilhengere ropte «Christian», og danskene svarte «Eriksen». Det ble et veldig jubelbrøl da speaker meldte at Eriksen er våken og at tilstanden hans er stabil.

Samtidig strømmet støtteerklæringer til Eriksen inn i sosiale medier fra hele fotballverden.