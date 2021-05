Vålerenga kvittet seg med Molde-marerittet

To nyuttatte landslagsspillere kom i sentrum da Vålerenga gikk opp til 3-2 med ni minutter igjen å spille. Moldes midtstopper Stian Gregersen dummet seg ut med svakt forsvarsspill, og landslagskollega Aron Dønnum fikk to sjanser før den satt i nota.

Det var sterkt gjort av Vålerenga, som klarte å snu det til sin fordel etter at Moldes Kristoffer Haugen gjorde sitt andre for dagen da det ble 2-1 til hjemmelaget knappe to minutter ut i 2. omgang.

Vålerenga sjokkåpnet med å ta ledelsen ved Christian Borchgrevink bare to minutter ut i 1. omgang.

Både Molde og Vålerenga har spilt fem kamper. Molde er på 3.-plass med ti poeng, mens Vålerenga er nummer seks med ni poeng. Molde har tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

Sist gang Vålerenga slo MFK i Molde, var i 2010. Da endte de på 2.-plass bak Rosenborg i serien.