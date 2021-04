Strømsgodset sender Pedersen-saken til Norges Fotballforbund

Det opplyser klubben i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

Der fremgår det at styret i Strømsgodset har vedtatt at saken sendes til Norges Fotballforbunds påtalenemnd for videre behandling der.

«Både NIF og NFF har opprettet egne domsorganer for å behandle straffesaker, og avgjørelser fra disse organene vil etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten», heter det i en uttalelse.

«Strømsgodset Toppfotball er ikke tillagt domsmyndighet etter idrettens regler, og styret mener derfor at denne saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der. Vi presiserer at det da er NFF v/påtalenemnda som skal vurdere om det er grunnlag for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg», fortsetter klubben.

Henrik Pedersen måtte gå av som Godset-trener etter at det ble rettet rasismeanklager og varsler mot ham.

Pedersen avviser alle anklager.