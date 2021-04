Corona-trøbbel for Porto – Chelsea med sterk tomålsseier

Stortalentet Mason Mount scoret det første målet i Sevilla, mens en blemme fra Porto-kanten Jesus Corona ga Ben Chilwell fri vei til målet mot slutten. De scoringene kan fort bli svært vanskelige for Porto å ta igjen når lagene møtes igjen samme sted neste uke.

– Dette var en veldig viktig kamp for oss, og også viktig for meg å få det første målet mitt i Champions League. Jeg er selvfølgelig glad for at det kom i kveld, i en så viktig kamp, sa Mount til Uefas reporter etter kampen.

Chelsea var tilbake til sitt gjerrige forsvarsspill, men var også litt heldig som kunne gå av banen uten baklengsmål. Porto førte kampen i store deler og hadde også et par ordentlige målsjanser.

Etter 11 minutter kom Mateus Uribe nær da han klemte til fra kanten av 16-meteren. Skuddet hans gikk like over målet.

Otavio var nær ved å skru en corner rett i mål i det 24. minuttet, men Edouard Mendy fikk slått den unna. På sjansen som fulgte, skjøt venstreback Zaidu Sanusi høyt over fra fem meters hold.

Stanget

Etter en god Porto-periode scoret Chelsea på sin første store målsjanse. Jorginho fant Mount med en fin pasning, og 22-åringen vendte elegant før han plasserte ballen ned i lengste hjørne.

– Vi sto imot noen tøffe forsøk fra dem og forsvarte oss bra. Jeg tror målet hjalp oss til å slappe av og til å få mer fart på ballen, sa Mount.

Like etter pause kunne Chelsea fort ha scoret igjen. Denne gang var Mount servitør, og Timo Werner headet hans presise innlegg over fra god posisjon.

Luis Diaz gjorde et godt forsøk på å utligne for Porto i det 57. minuttet, men langskuddet hans strøk like utenfor stolpen. Mendy så også ut til å ha kontroll på det.

Like etter skapte Porto-keeper Augustin Marchesin en farlighet da han glapp et skudd fra Antonio Rüdiger. Timo Werner serverte Kai Havertz, som bommet fra kort hold, men det var uansett vinket for offside.

Corona-blemme

Porto kjempet hardt for utligning, men stanget mot et defensivt solid Chelsea. Og mot slutten var det gjestene som tok over.

Først avsluttet Christian Pulisic knallhardt i tverrliggeren, men Chelsea skulle få uttelling kort tid etter.

84 minutter var spilt da Jesus Corona skulle ta ned et oppspill fra Mateo Kovacic, men fikk en lei berøring og forærte Ben Chilwell en kjempesjanse. Chelsea-backen løp mot målet og satte enkelt inn 2-0.

Dermed har Thomas Tuchels menn alle tiders sjanse til å avansere til mesterligaens semifinale. Men Porto-spillerne har slett ikke gitt opp.

– Ja, vi fikk en bitter opplevelse i kveld, men vi har hodene våre høyt hevet med tanke på innsatsen vi la ned. Om du mister fokus, scorer slike lag. De var effektive, men alt kan skje i løpet av 90 minutter, sa Uribe til TVI.