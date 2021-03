Ny tung dag for Kalla – brøt VM-tremila etter magetrøbbel

– Jeg aldri brutt et renn tidligere. Det var en tøff avgjørelse, men i dag funket det ikke. Jeg var usikker om jeg skulle starte i dag. Jeg fikk en reaksjon i magen etter stafetten torsdag kveld. Det er kort tid for å hente seg inn, men jeg trodde kanskje det skulle gå, sa Kalla til NRK.

Mesterskapet startet bedre enn forventet for Kalla, som har slitt etter coronasykdom i høst og ryggproblemer gjennom vinteren. På skiathlonen ble den svenske langrennsstjernen nummer fem, mens hun fikk med seg en sjetteplass på 10-kilometeren.

Langt verre gikk det på stafetten, der hun med tunge ski tapte over halvannet minutt til Heidi Weng. Om mulig gikk det enda verre fra start på tremila lørdag. Etter 3,7 kilometer lå hun 52,8 sekunder bak Therese Johaug i tet.

Hun tapte stadig mot de neste punktene og valgte å stå av før punktet på 9,8 kilometer var passert.

Likevel er Kalla fornøyd med mesterskapet.

– Det har vært herlig å få konkurrere og kjenne at det fungerte i kroppen, sa Kalla, som ikke avviste at hun deltar i VM i Planica om to år.