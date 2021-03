– Det har vært mange diskusjoner rundt det norske laget. Det jeg vil si er mest oppsiktsvekkende er at vi har en junior som skal gå siste etappe i et VM for Norge. Vi har sett det før, da gikk det ikke like bra. Mange husker kanskje Marte Kristoffersen i Liberec-VM i 2009. Det er mye press ved å gå denne etappen, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland i et intervju sendt på radioprogrammet «Nyhetsmorgen».

Da Kristoffersen var ankerkvinne tilbake i 2009, endte det med fjerdeplass for Norge etter at Norge ble forbigått av to lag på oppløpet.

Marthe Kristoffersen gikk helt i kjelleren etter en dårlig opplevelse på ankeretappen som junior i 2009. Her trøstes hun av Therese Johaug. Foto: NTB

– Det var vondt der og da, men i ettertid har det irritert meg mest at det skulle gå an. Men jeg er lei av å prate om det, sier Kristoffersen til TV 2.

19 år gamle Fossesholm er VM-debutant, og det venter en tøff svensk motstander på siste etappe.

– Fossesholm har mange gode kvaliteter, men hun skal gå mot Frida Karlsson, som går den avsluttende etappen for Sverige, fortsetter Aukland.

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Norges lagoppstilling er fremoverlent.

– Det er en offensiv taktikk, der man satser på at Therse Johaug skal sikre en luke for Norge. Så er det Helene skal få æren og den litt vanskelige oppgaven med å forsvare en ledelse, sier Skinstad til ABC Nyheter.

Svensk kommentator: Feigt av Johaug

Petra Thorén, som er kommentator i den svenske avisen Aftonbladet, skriver i en kommentar at hun mener det norske laguttaket er feigt. Hun mener rutinerte Johaug burde tatt ansvaret med å gå sisteetappen.

– Hvor er motet, Therese Johaug, spør Thorén i kommentaren.

– Det var en feig beslutning av den norske landslagsledelsen. Det var en feig beslutning av Johaug selv, skriver hun.

Johaugs trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, reagerer på uttalelsene til den svenske kommentatoren.

– Hvis hun tror at Therese er feig, så har hun ikke helt forståelsen for dette, sier han til VG.

– Det har skjedd mye større undre før

Skinstad og Aukland regner med at torsdagens stafett blir en jevn duell mellom Sverige og Norge, men begge holder Sverige som favoritter. Ekspertene peker på at Norge ønsker at Fossesholm som skal få et forsprang fra Therese Johaug, som går den tredje etappen.

– Mye skal gå veien for at dette blir norsk gull, men det har skjedd mye større undre før, sier Skinstad.

Fossesholm la under onsdagens stafettuttak presset over på svenskene.

– Jeg kommer inn med senkede skuldre og skal bare gjøre mitt beste. Sverige er favoritter, og presset ligger ikke på oss, sa Fossesholm.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Skinstad holder Sverige som favoritter før torsdagens stafett. Foto: Olof Andersson / TV 2

Skinstad mener målet til Norge bør være å henge med Sverige på de to første etappene, og at Therese Johaug skal forsøke å skaffe en luke på den tredje etappen.

– Jeg tror Therese Johaug kan ta 20 sekunder på Ebba Andersson på en femkilometer med den formen Therese er i nå, påpeker TV 2-eksperten.

I en eventuell spurt mellom Fossesholm og Karlsson tror Skinstad at det blir jevnt.

– I utgangspunktet er begge helt greie på et oppløp. Det er ikke gitt hvem som tar den spurten.

Skryt fra Johaug

Therese Johaug er full av lovord om Norges ankerkvinne.

– Helene er en offensiv, viljesterk og målbevisst jente, og hun er veldig voksen til alderen å være. Dette takler hun på en veldig god måte. Det er ingen som forventer noe av Helene i morgen. Frida har slått Helene i alle rennene hun har gått, men vi vet at Helene har noen utrolig sterke sider i nedoverbakkene og har en god finish, sa Johaug.

I sist VM i Seefeld tok Sverige gull på stafetten. Da spurtslo Stina Nilsson Therese Johaug på oppløpet.

Norges lag: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

Sveriges lag: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Frida Karlsson.