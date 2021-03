Mjelde scoret da Chelsea vant med ti spillere – Atlético misset to straffespark

Chelsea vant selv om laget måtte spille nesten hele kampen i undertall og gjestene fikk to straffespark.

– Jeg sa til laget at jeg er stolt av dem. Lederegenskapene i gruppa er utrolige. Jeg vet ikke hvor mange lag som kunne kommet i undertall mot Atlético og gjøre det vi gjorde i dag, sa Chelsea-manager Emma Hayes til BT Sport.

Sophie Ingle pådro seg rødt kort da hun laget straffespark ved å felle Rasheedat Ajibade allerede i det 12. minutt, men keeper Ann-Katrin Berger reddet skuddet fra Deyna Castellanos.

Hjemmelaget lot seg ikke ryste og fortsatte å angripe. Laget skapte klart flest sjanser, og i det 57. minutt fikk Mjelde ta straffespark etter at Sam Kerr ble felt av Aissatou Tounkara.

Utakbart

Den norske landslagskapteinen viste hvordan det gjøres da hun sendte ballen utakbart i mål bak Atléticos svenske keeper Hedvig Lindahl.

Fran Kirby hadde et stolpeskudd før hun i det 64. minutt doblet ledelsen framspilt av Kerr.

I det 79. minutt, rett etter at Guro Reiten ble byttet inn for Kirby, laget Berger straffespark da hun felte Ludmla. Merel van Dongen tok straffen, men Berger reddet igjen.

– Ann og forsvarsfireren vår fortjente å holde nullen, sa Hayes.

På god vei

Chelsea sørget for at begge de engelske lagene er på god vei mot kvartfinale. Tidligere på dagen vant Manchester City 3-0 over Fiorentina med mål av Lauren Hemp, Ellen White og innbytter Samantha Mewis.

Returkampene spilles neste uke, begge i Italia. Chelsea møter nemlig Atlético i Monza på grunn av spanske innreiserestriksjoner.