OL-sjefen: Tokyo-lekene arrangeres uavhengig av virusutviklingen

Dermed fjerner han enhver tvil om hvorvidt OL kan arrangeres midt i en pandemi.

– Vi vil definitivt kjøre på uansett hvordan coronaviruset utvikler seg. Vi må bevege oss forbi diskusjonen om hvorvidt vi skal arrangere eller ikke. Det handler om hvordan vi skal gjøre det. La oss snakke om en ny type OL denne gangen, sa Mori tirsdag på et møte mellom OL-arrangører og representanter for Japans regjeringsparti.

Både arrangørene og japanske tjenestemenn insisterer på at OL kan avvikles til tross for økende coronasmitte og usikkerhet knyttet til pandemien. I befolkningen er det imidlertid utbredt skepsis til et OL i juli og august, viser flere målinger.

Det er ventet at statsminister Yoshihide Suga senere tirsdag vil forlenge unntakstilstanden knyttet til virussituasjonen i Japan i en måned. Det betyr i så fall at det vil være unntakstilstand i Tokyo og flere andre deler av landet til 7. mars.

Strengere grensekontroll har allerede ført til at noen idrettsarrangementer er avlyst, blant dem et OL-kvalifiseringsstevne i synkronsvømming.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har for lengst fastslått at alle som skal være involvert i OL, både utøvere, arrangører, mediefolk, publikum og andre, må være vaksinert for å få delta.