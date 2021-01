James med to assist da Everton gikk videre

Dominic Calvert-Lewin, Richarlison og Yerry Mina scoret, de to siste med hodestøt på presise cornerserver fra James.

Den tidligere Real Madrid- og Bayern München-spilleren har 10 målpoeng denne sesongen, samtlige notert hjemme på Goodison Park.

Everton presset på fra start mot gjestene fra mesterskapsserien. Før det var spilt ti minutter måtte Wednesday-keeper Joe Wildsmith slå en avslutning fra Richarlison i tverrliggeren og over. Et par minutter senere fikk Richarlison ballen i mål, men det var vinket for offside.

Ledermålet kom i det 29. minutt da Calvert-Lewin skled inn ved lengste stolpe og omsatte Andre Gomes' innlegg i mål.

Richarlison doblet ledelsen i det 59. minutt, mens Mina fastsatte resultatet tre minutter senere.

På tampen ble 16-årige Thierry Small Evertons yngste førstelagsspiller noensinne.

Everton spiller hjemme i åttedelsfinalen mot vinneren av mandagens kamp mellom Wycombe og Tottenham.