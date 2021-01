Hovland henger med i tetsjiktet på Hawaii

Noen timer etter at han under idrettsgallaen ble hedret for årets mannlige idrettsprestasjon jaget Hovland mer heder i årets første PGA-turnering. Den samler tradisjonelt bare turneringsvinnerne fra det foregående året, men koronapausen gjorde at man lempet litt på kriteriet for å få et større felt.

Hovland vant to PGA-turneringer i fjor og ville vært kvalifisert uansett.

Hovland var på 17.-plass etter halvspilt turnering. Med en bogeyfri runde som inneholdt birdie på 2., 5., 9., 15. og 18. hull lørdag har han staket ut kursen mot en ny knallsterk plassering.

Han er 14 slag under par etter tre runder. Amerikanerne Harris English og Ryan Palmer er i delt ledelse. De er 21 under par etter at tredje runde er ferdigspilt.

Turneringen avsluttes natt til mandag norsk tid.