Haaland nummer seks på eksklusiv liste over verdens beste fotballspillere

Den engelske avisen kårer verdens beste spillere årlig, og julaften ble de siste ti spillerne kunngjort. Der ligger Haaland på en meget imponerende sjetteplass.

– Øyenbryn blir nok hevet når man ser Haaland så høyt som nummer seks, en plass over Kylian Mbappé, men nordmannens 2020 har vært sensasjonelt bra. Ingen hadde sett for seg at han ville finne seg så godt til rette i Dortmund, skriver juryen.

Polske Robert Lewandowski topper listen. Lionel Messi (2), Cristiano Ronaldo (3), Kevin de Bruyne (4) og Sadio Mané (5) er de eneste foran Haaland, som har tatt fotballverden med storm.

Tirsdag ble Haaland tildelt Kniksens hederspris som tidenes yngste, mens han søndag fikk den norske gullballen.

Mbappé (7), Mohamed Salah (8), Neymar (9) og Virgil van Dijk (10) er de andre på topp ti.

Martin Ødegaard er nummer 74 på lista. Drammenseren er rangert foran spillere som Riyad Mahrez (Manchester City, 77), Frenkie de Jong (Barcelona, 79) og Philippe Coutinho (Barcelona, 81).

Barcelonas Lionel Messi toppet fjorårets liste foran Liverpool-spillerne Virgil van Dijk og Sadio Mané.