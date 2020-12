Keepertabbe ga Real Madrid seieren – Barcelona tapte igjen

Martin Ødegaard fikk ikke plass i startoppstillingen og fikk heller ikke sjansen i løpet av kampens 90 minutter, men han fikk se Real Madrid sikre målet de trengte i det 55. minutt. Det som til slutt ble vinnermålet kom etter en kjempetabbe og selvmål av Sevillas keeper Yassine Bounou.

Keeperen kom ut i feltet for å fange et innlegg, men fikk ikke med seg Vinicius Junior med kjempefart inn i feltet. Lynvingen til Real fikk bare så vidt truffet ballen, men det var nok til at den traff en forfjamset Bounou i kneet i stedet for hanskene, og ballen trillet i mål.

Vinicius Junior mener at han bør krediteres målet.

– Det var jeg som scoret. Jeg skjøt, og ballen gikk forbi keeper, sa han.

Zidane i trøbbel

Det var det ene målet som sørget for at Real Madrid endelig vant igjen, etter to strake tap mot Alavés i La Liga og Sjakthar Donetsk i mesterligaen. Etter tapene har det versert rykter om at Zidane kan få sparken som lagets trener med dårlige resultater den kommende uken.

– Det var tre svært viktige poeng. Det har ikke vært enkelt for oss de siste dagene. Det var viktig å ta denne seieren. Nå kan vi forberede oss til neste kamp, sa Zidane.

Onsdag spiller laget for plass i mesterligaens cupspill mot Borussia Mönchengladbach. Neste helg venter et byderby mot Atlético Madrid, som gjorde jobben med 2-0 mot Valladolid lørdag.

Barcelona-tap

Barcelona går fra seier til seier i mesterligaen, men sliter i hjemlig serie. Lørdag ble Cádiz for sterk med 2-1-seier, og Ronald Koemans lag er nede på 7.-plass hele 12 poeng bak serieleder Atlético Madrid.

Alvaro Gimenez og Alvaro Negredo scoret for Cádiz, mens et selvmål ble Barcelonas eneste uttelling.

Thomas Lemar og Marcos Llorente scoret for Atlético Madrid mot Valladolid, begge med assist fra engelske Kieran Trippier.

Seieren gjør at Atletico overnatter på tabelltopp to poeng foran Real Sociedad. Ødegaards gamle lagkamerater møter Alavés søndag. Real Madrid er på tredjeplass seks poeng bak byrivalen.