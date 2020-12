Eliteserien avsluttes 22. desember – kvalifisering i romjula

Det opplyste NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn i et intervju med Eurosport søndag kveld. Den siste runden skulle opprinnelig spilles 19. desember.

– Hvis vi får flere utsettelser enn de som allerede er, sliter vi. Da snakker vi romjulen, svarte Fisketjønn på spørsmålet om mulige ytterligere utsettelser.

Ifølge Fisketjønn blir den avgjørende kvalifiseringskampen mellom 14.-plassen i Eliteserien og kvalifiseringsvinneren i 1. divisjon trolig spilt i romjula. Sannsynlig dato er 27. eller 28. desember.

– Når det gjelder kvalifiseringskampene om spill i neste års eliteserie, så vil vi komme tilbake til endelig spilleplan. En konsekvens av utsettelsen i Eliteserien er at siste kvalifiseringskamp kan tidligst spilles i romjulen. Vi krysser fingrene for at dette er siste justering, sier Fisketjønn i en pressemelding.

Videre blir Odds kamp mot Kristiansund flyttet fra 6. til 9. desember. En Odd-spiller har testet positivt for koronaviruset etter å ha trent med laget fredag. De utsatte kampene mot Sandefjord og Strømsgodset spiller henholdsvis 13. og 19. desember. Skienslaget må totalt spille fem kamper fra 9. til 22. desember.

Flyttingen av Odds oppgjør mot Kristiansund gjør at sistnevntes kamp mot Stabæk flyttes fra 9. til 13. desember.