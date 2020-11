TV 2: Elabdellaouis virustest ble lekket til mediehus – NFF anmelder

Verken Elabdellaoui selv eller noen annen rundt det norske fotballandslaget var kjent med resultatet før kommunikasjonssjef Svein Graff ble kontaktet av et mediehus klokken 00.40 natt til fredag 13. november.

Først morgenen etter fikk landslagets visekaptein vite at han var smittet av koronaviruset.

– Jeg våknet fredag morgen på samling til en tekstmelding med beskjed om at media visste at jeg var smittet av corona. Verken jeg eller støtteapparatet var klar over det da, og det var ubehagelig å våkne til en sånn beskjed, sier Elabdellaoui til TV 2.

Det er ikke kjent hvilket mediehus som ble tipset om den positive testen, og heller ikke hvem lekkasjen kom fra.

Fürst var laboratoriet som analyserte Elabdellaouis prøve, og de avviser at lekkasjen kan ha skjedd hos dem.

Norges Fotballforbund har politianmeldt lekkasjen.