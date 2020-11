NFF: Landslagsspillerne kan reise hjem og ut av landet tross karantene

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Andersen i Norges Fotballforbund i en tekstmelding til NTB:

«Legeteamet til A-landslaget herrer har hatt kontakt med lokale helsemyndigheter, og de har gitt godkjennelse for utreise. Spilleren som er smittet, blir i isolasjon i Oslo».

I den norske covid-19-forskriften står det at «personer i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlige transport for å komme seg til egnet karantenested».

Slike reiser må godkjennes av kommunelegen. Ifølge NFF har Oslos smittevernoverlege gitt landslaget grønt lys til å reise hjem.

Trøbbel etter smitte

Landslagstroppen og støtteapparatet havnet i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist coronasmitte før helgen. Det sendte det norske laget ut i en skikkelig skvis.

En time før avgang til Romania lørdag fikk landslaget beskjed om at Helsedirektoratet i et møte med NFF hadde gitt klart uttrykk for at det ville være brudd på forskriften om noen med karanteneplikt dro på jobbreise utenlands.

Partene var uenige i tolkningen av reglene. Etter en kaotisk dag, der også helseminister Bent Høie (H) var på banen, endte det med at Norge ikke reiste. Søndagens planlagte nasjonsligakamp i Bucuresti er avlyst.

Landslagsspillerne reagerer på at de blir nektet å dra til Romania under kontrollerte former, men får lov til å fly hjem hver for seg rundt om i Europa.

– Nå reiser vi hjem med rutefly i morgen. Det godtar norske myndigheter, samtidig som de sier nei til at vi reiser i karantene atskilt fra alle andre på charterfly til Romania, sa Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King i landslagets kapteinsteam lørdag kveld.

Hjem til ti ulike land

Den profilerte advokaten John Christian Elden stusser over spillerens planer om å dra utenlands mens de er i pålagt karantene.

«Alle tre i kapteinsteamet vil da trolig bli anmeldt, bøtelagt og bortvist fra Gardermoen om de mens de er i karantene reiser dit i morgen. Anbefales ikke» , skrev Elden på Twitter sent lørdag kveld.

Når han får vite av Nettavisen at landslaget har fått godkjent utreise, synes han det virker lite konsekvent.

«Men det er helsemyndighetene som vurderer den konkrete risikoen i hvert enkelt tilfelle. Andre blir bøtelagt i samme situasjon, og jeg ville ikke ønsket å sitte på samme fly uansett hvor mye det er gitt dispensasjon når en person er satt i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person», skriver Elden i en tekstmelding til avisen.

NFF vurderer å sette sammen et «nødlandslag»

Det var 19 utenlandsproffer i Lars Lagerbäcks tropp til kampene mot Romania og Østerrike. Disse skal nå hjem til i alt ti ulike land: England, Skottland, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Spania, Italia, Tyrkia og Russland.

Det er uklart hva som skjer med bortekampen mot Østerrike onsdag. NFF har uttalt at de vurderer å sette sammen et «nødlandslag» med spillere som ikke er satt i karantene.