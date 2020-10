Rashford-hattrick da United nedkjempet Sørloths Leipzig

Dermed har United fått en kjempestart på mesterligahøsten. Med seier mot de antatt sterkeste utfordrerne PSG og Leipzig i de to første rundene ligger alt til rette for at Ole Gunnar Solskjærs menn skal kunne ta seg komfortabelt videre fra gruppespillet.

– Vi måtte grave dypt for å få til dette. Leipzig spiller med høy intensitet. Marcus kom inn og gjorde det bra, men hele laget hadde lagt grunnlaget, sa Solskjær til BT Sport.

– Kampprogrammet er så tøft at vi måtte la noen hvile i dag. Denne gruppa er i ferd med å vokse sammen, sa Solskjær etter at Rashford kopierte ham. Forrige gang en Manchester United-spiller gjorde hattrick som innbytter var da Solskjær scoret fire mål mot Nottingham Forest i 1999.

Etter at Mason Greenwood satte sitt første mesterligamål i første omgang var det Rashford som skulle knuse alt håp for Leipzig. Tolv minutter etter at kom inn for nettopp Greenwood scoret han alene med keeper etter et løp fra midtbanen. To minutter senere satte han sitt tredje mål på to mesterligakamper.

Anthony Martial økte ledelsen på en straffe han selv skaffet, før Rashford fastsatte resultatet på overtid.

Diskusjon

Rashford fikk spørsmål om det ikke ble litt diskusjon om straffesparket, ettersom han ved å ta det kunne fullført et ekte hattrick på bare 13 minutter.

– Jo, det var litt. Men jeg føler meg trygg når Anthony tar dem også, så det var ikke noe problem, sa han til BT Sport.

– Jeg tror manageren ville at jeg skulle skru opp tempoet. Det var rom å løpe i. Vi så farlige ut hele kampen, og jeg tenkte at vi kunne score hver gang vi angrep. Det var en flott laginnsats i dag, både fra startelleveren og innbytterne.

Alexander Sørloth kom inn til sin mesterligadebut for gjestene fra Leipzig midtveis i 2. omgang. Han markerte seg ikke nevneverdig.

Pogba-pasning

Paul Pogba hadde en god dag for United, og hadde flere gode involveringer i første omgang. Etter 20 minutter var det han som skapte muligheten som sendte hjemmelaget i ledelsen. Han dro seg oppover fra midtbanen før han lekkert slo gjennom Greenwood. 19-åringen plasserte ballen på vakkert vis i lengste hjørne.

TV-bildene viste at Greenwood var helt på grensen til å være i offside da ballen fra Pogba ble slått, men målet ble stående til tross for sjekk hos VAR.

Selv om de gikk til pause med ledelse var det ikke et dominerende Manchester-lag. Leipzig hadde ballen klart mest i omgangen, men greide aldri å skape de store mulighetene.

United fikk mer kontroll på ballen etter pausen. De var flere ganger frampå, men slet likevel med å komme til de største sjansene.

– Litt sinnssykt

Kvarteret før full tid ble Marcus Rashford avblåst for offside etter at han kom alene med keeper og satte ballen i mål. Etter sjekk hos var ble derimot målet godkjent. TV-bildene viste nemlig at han med nød og neppe fremdeles var på egen banehalvdel da pasningen fra Bruno Fernandes ble slått.

Like etter vant Fred ballen høyt på banen. Rashford tok den med seg videre og spikret ballen i nettet.

På slutten økte United både en og to ganger ved Anthony Martial på straffe og Rashford, som fastsatte resultatet på overtid.

– Det var litt sinnssykt, for etter deres 1-0-mål spilte vi bra. De siste 20 minuttene gikk det helt galt, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann.

Kean-dobbel for PSG

I den andre kampen i gruppe H vant Paris Saint-Germain 2–0 mot Basaksehir etter to mål fra Moise Kean.

Italieneren kom til PGS på lån fra Everton tidlig i oktober og virker til å ha funnet seg godt til rette. Etter to kamper ut mål har han nå scoret to mål på to strake kamper.

Onsdag sendte han først laget i ledelsen da han brukte hodet til å forlenge Kylian Mbappés hjørnespark i nettet. Kvarteret etter doblet han ledelsene da han på lekkert vis fikk kontroll på ballen og skjøt den forbi Mert Gunok i Basaksehir-målet.

Samtidig som Kean fortsetter å vise seg fram, fikk en annen PSG-stjerne seg en smell mot Basaksehir. Neymar måtte nemlig tas ut etter 25. minutter spill med en lårskade.

Seieren er viktig for pariserne, som røk på 1-2-tap mot Manchester United forrige uke. For tyrkerne ser det derimot verre ut. De står uten mål etter gruppespillet to første kamper.

Fredrik Gulbrandsen var ubenyttet reserve for Basaksehir.