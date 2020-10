Frikjent spiller i kampfiksingsskandalen får høyere kompensasjon

Den tidligere Follo-spilleren ble frikjent av lagmannsretten i 2017. Han var tiltalt for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter at Follo – tross en 3-0-ledelse – tapte 3-4 mot Østsiden i 2. divisjon i 2012.

Etter frikjennelsen fikk Mendy tilkjent 20.000 kroner i oppreisning i desember 2018. Kravet lød på 2,5 millioner kroner. Videre ble erstatningskravet hans på over 4,3 millioner kroner avvist.

Mendy saksøkte staten i februar, og i forrige uke slo Oslo tingrett fast at Mendy har krav på ytterligere 20.000 kroner i oppreisning. Kravet om erstatning om lidt og framtidig økonomisk tap ble derimot ikke tatt til følge.

Blandede følelser

– Vi er skuffet og overrasket over at erstatningen avkortes, men glad for at retten slår fast at det er grunnlag for høyere oppreisning enn det som tidligere var tilkjent fra Statens sivilrettsforvaltning, sier hans advokat Hallvard Gilje Aarseth til NTB.

Frikjente har som hovedregel krav på erstatning for økonomiske tap som straffeforfølgningen påfører vedkommende. Mendys krav ble avvist siden retten mener at han «har motvirket opplysning av saken og gitt foranledning til etterforskningstiltak».

– Vi vil nå studere dommen grundig for å vurdere hva som skal gjøres videre, opplyser Aarseth.

Derfor fikk han oppreisning

Oppreisningen Mendy fikk i 2018, skyldtes i hovedsak at lagmannsrettssaken ble utsatt i nesten ett år siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt.

Oslo tingrett mente derimot at summen burde være 40.000 kroner. Det ble lagt vekt på utsettelsen, den massive medieomtalen, at hans sak ble behandlet i to rettsinstanser og at saken fikk negative følger for Mendys videre fotballkarriere.

Siden Mendy allerede hadde fått 20.000 kroner i oppreisning, tilkjente retten ham ytterligere 20.000 kroner.

To spillere ble dømt

I Oslo tingrett i 2015 ble den tidligere Follo-spilleren ble dømt til seks måneders fengsel for korrupsjon og grovt bedrageri. 90 dager ble gjort betinget. Han ble frikjent i lagmannsretten to år senere.

– Et nær fem år langt mareritt er over for min klient. Han er nå renvasket en gang for alle, og kan endelig legge denne saken bak seg, sa hans forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB etter frikjennelsen.

Follo-keeper Drin Shala ble dømt til ti måneders fengsel for grov korrupsjon. Samme straff fikk Asker-spiller Alban Shipshani etter 1-7-tapet mot Frigg samme dag.

Asker-spiller Fredrik Alexander Notice og Follo-duoen Mendy og Saif Haydar Jafar ble frikjent. Mendy og Jafar har spilt breddefotball i Oslo de siste sesongene.