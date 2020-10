Kristoffer Brun ble europamester i Polen

Bergenseren åpnet rolig og avanserte sterkt utover i finalen. Brun lå på 2.-plass da det gjensto 500 meter og sikret seieren da irske Fintan McCarthy kollapset på tampen.

32-åringen Brun ror normalt lettvekt dobbeltsculler sammen med Are Strandli, men denne sesongen satser han i singlesculleren ettersom makkeren har valgt å ta en koronapause. Det ga suksess umiddelbart i EM.

– Det har vært tøft for alle denne sesongen, så det er veldig morsomt å komme hit og konkurrere. Men enda morsommere å vinne , strålte Brun i intervju med arrangøren.

Tett

Italieneren Niels Torre ble slått med 36 hundredels sekund av Brun og tok sølvet, mens McCarthy måtte ta til takke med bronsemedaljen etter å ha ledet nesten hele løpet.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke vant, men det var fortsatt et bra løp. Jeg har jobbet skikkelig hardt med starten min, og den er bedre nå, sa McCarthy.

Fjorårets VM-sølvvinner Peter Galambos fra Ungarn var regnet som en av Bruns største utfordrere, men han endte på 5.-plass. Antonios Papakonstantinou fra Hellas ble nummer fire, mens belgieren Tibo Vyvey endte klart sist.

Løft

Fjorårets EM endte i skuffelse for Norge, som ikke tok en eneste medalje. I år deltar Norge med tre båter: Brun og Maia Lund i lettvekt singlesculler og Kjetil Borch i singlesculler.

Lund endte på 4.-plass i sin A-finale tidligere søndag. Den spurtsterke bergenseren avanserte to plasser i siste halvdel av løpet, men det holdt ikke til å klatre opp på seierspallen.

Nederlenderen Martine Veldhuis tok EM-gullet foran Sofia Meakin (Sveits) og Paola Piazzolla (Italia). Lund var 3,27 sekunder fra en medaljeplass.

Borch ror finale søndag ettermiddag.