7663 dagers sluttspilltørke: Serbia vil forlenge ventetiden ytterligere

Dårlig serbisk forsvarsspill og to baklengsmål på overtid mot Spania i Brugge 21. juni 2000 førte til at Norge etter sin 0-0-kamp mot Slovenia i Arnhem fikk sjokkbeskjeden om at det ble hjemreise i stedet for EM-kvartfinale mot Nederland fire dager senere.

Torsdag kan godt serbisk spill på Ullevaal forlenge den norske sluttspilltørken ytterligere. Om det ikke blir norsk seier, vil Norge ha feilet i 10 kvalifiseringer på rad: Fem til VM, fem til EM.

Om Norge slår Serbia, og deretter tar seg av Skottland eller Israel i kvalifiseringsfinalen i november, vil et norsk lag om ettermiddagen mandag 14. juni løpe ut på Hampden Park i Glasgow for å møte Tsjekkia i EM-sluttspillet, 7663 dager etter Slovenia-kampen.

Sommeren 2000 spilte det serbiske laget fortsatt som Jugoslavia selv om det landet for lengst hadde gått i oppløsning. Kroatia hadde vunnet VM-bronse som selvstendig nasjon to år tidligere, og Slovenia var i samme gruppe i EM-sluttspillet.

Verdensrekord

Savo Milosevic og hans serbiske lagkamerater hadde veldig mye å gjøre med at det sluttspillet ikke endte med Norges første kvartfinaleplass i et EM eller VM for menn.

Norge slo Spania 1-0 i åpningskampen, før det ble 0-1-tap for et svært kynisk og hardtspillende Jugoslavia i Liège. Milosevic scoret vinnermålet etter å ha dratt trøya nesten av Dan Eggen for å holde ham unna på et frisparkinnlegg.

Etter kampen hevdet landslagssjef Nils Johan Semb at Jugoslavia hadde satt verdensrekord i uthaling av tid, og han mente det burde vært lagt til 15 minutter i stedet for de fire dommeren nøyde seg med.

Hadde det blitt lagt til bare fire minutter i Jugoslavias siste kamp i gruppespillet, ville Norge gått videre. Med ett poeng for Norge ville alt annet enn spansk seier i Brugge gi avansement for Sembs lag, og da Norges kamp ble blåst av ledet Jugoslavia 3-2.

Et tvilsomt straffespark ga Spania utligning i fjerde tilleggsminutt, og i femte tillagte minutt satte Alfonso Pérez inn vinnermålet som sendte Norge ut på mer enn to tiårs ørkenvandring.

Spillermateriale

Generasjoner med norske landslagsspillere fikk aldri oppleve et sluttspill. En svært lovende ny generasjon vil prøve å bøte på det nå.

– Det handler litt om spillermateriale. Har man ikke gode nok spillere så er det vanskelig å kvalifisere seg, og Norge slet vel med spillerproduksjonen en stund. Men det handler også litt om marginer. Jeg så kampene i omspillet mot Ungarn i 2015, og hjemmekampen var et ran. Da hadde Norge spill og sjanser til å vinne med tre mål, sier Lars Lagerbäck om den norske tørken.

Selv har han vært i seks sluttspill siden sist Norge var med: Fire med Sverige (2002, 2004, 2006, 2008), ett med Nigeria (2010) og ett med Island (2016).

– Jeg er privilegert og takknemlig for å ha fått oppleve så mange sluttspill, det er få forunt. Det er en spesiell greie å være med i sluttspill, og det ville være fantastisk å oppleve det med denne gruppen, sier han.

For øvrig kjemper også Serbia mot en tørke. Landet var VM-deltaker så sent som i 2018, men har ikke vært i et EM-sluttspill siden nettopp 2000, da deres ferd endte i grøfta mot Nederland i kvartfinalen (1-6).