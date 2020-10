Kjetil Jansrud om papparollen: – En helt annen hverdag

Bleieskift og våkenetter er nye ingredienser når Kjetil Jansrud i disse dager finpusser formen foran den kommende alpinsesongen.

I sommer ble Jansrud og samboeren Benedicte Mortensen foreldre til lille Frøya, noe som gjør at det er en småtrøtt verdensmester som møter NTB på Olympiatoppen. 35-åringen forteller om livet som småbarnsfar. Og mangelen på søvn.

– Mest slitsomt er den oppstykkede søvnen, sier Jansrud.

– Men det er veldig bra. Benedicte har latt meg sove meg litt gjennom nettene, og det har gjort at jeg kan følge opp med trening. Småbarnslivet har så langt ikke gått utover det sportslige, men det er en helt annen hverdag. Det er det ingen tvil om. Jeg trives veldig godt, smiler han.

Lyser opp

35-åringen lyser opp når han snakker om datteren og hvor fint det er å følge den daglige utviklingen lille Frøya tar fra dag til dag.

– Det er noe av det jeg setter aller mest pris på, og som blir det kjipeste å reise bort fra når sesongen starter og man er borte i litt lengre perioder.

For nå pakkes snart bagen, og Jansrud drar ut i verden for å konkurrere. Da blir veien hjem straks litt lengre om noe skulle skje.

– Det blir annerledes når man er et halvt døgn unna, med reiser, karantener og sånne ting. Det blir ikke gjennomførbart å være borte i flere måneder, men det vil jeg jo ikke heller. Så jeg er spent på hvordan det blir.

Skal forsvare VM-gullet

Oppladningen til en ny sesong har vært spesiell, ikke bare på grunn av familieforøkelse, men også med tanke på koronasituasjonen. Heldigvis har treningsforholdene innenfor landets grenser vært gode i år.

– Periodene vi har vært i Norge, har vært så bra at jeg føler vi har trent med like bra kvalitet som de andre lagene.

Dermed mener han selv at han er i rute til å kjempe om sammenlagtseieren i utfor eller super G – eller begge disipliner. Han har også et VM-gull i utfor å forsvare.

Annerledessesong

I det som blir en annerledessesong for alpinistene, er det klart at alpingutta verken tar turen til Nord-Amerika eller Kina.

Men Det internasjonale skiforbundet (FIS) har satt sammen en terminliste, noe som på ingen måte var sikkert at man skulle få til da pandemien herjet som verst.

– Jeg er veldig glad for at det blir en sesong. Jeg er også veldig glad for at VM blir gjennomført, sier Jansrud.

Alpinsesongen starter i Sölden 18. oktober, men storslalåmrennet i den østerrikske byen går uten småbarnsfaren. Mest sannsynlig ser vi Jansrud sesongdebutere i franske Val d'Isère i starten av desember.

Da er det både storslalåm, utfor og super G på programmet.