Ødegaard fra start for Real Madrid mot gamleklubben

Ingen av de store spanske avisene forventet at Ødegaard kom til å starte kampen, men på lagoppstillingen til Zinedine Zidanes lag var 21-åringen å finne på midtbanen sammen med Luka Modric og Toni Kroos.

Dermed blir det et gjensyn med gamle lagkamerater i Real Sociedad. Det håpet baskerlagets trener Imanol Alguacil at laget hans skulle unngå da han fikk spørsmål om nordmannen på en pressekonferanse fredag.

– Jeg foretrekker at han ikke spiller. I fjor viste han hva slags spiller han er. Hvis han spiller, vil vi gjøre det vi kan for at han ikke har dagen, sa Imanol.

David Silva ble hentet inn som erstatter for Ødegaard i Sociedad og har tatt over nordmannens draktnummer 21 i den hvite og blå drakten. Han starter kampen på benken for baskerne etter å nylig ha vært ute med covid-19. Midtbanestjernen kan samtidig fort få sin debut etter overgangen fra Manchester City.

Lagoppstillingene til kampen ser slik ut:

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois – Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy – Ødegaard, Kroos, Modric – Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius Junior.

Real Sociedad (4-2-3-1): Alex Remiro – Robin Le Normand, Artiz Elustondo, Aihen Munoz, Andoni Gorosabel – Mikel Merino, Ander Barrenetxea – Cristian Portu, Mikel Oyarzabal, Ander Guevara – Alexander Isak.