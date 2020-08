Ny slitsom dag for Hovland, kan miste tourfinalen

Turneringen i Olympia Fields er den andre av tre i PGA-sluttspillet, og Hovland kjemper for å bli første nordmann som kommer med i selve PGA-tourmesterskapet i Atlanta neste helg.

Bare de 30 beste totalt i touren kommer dit, og selv sistemann i den turneringen innkasserer ifølge golfsiden.no om lag fire millioner kroner. Da Hovland hadde spilt ferdig lørdag, lå han ifølge PGA-tourens egne lister an til å falle til 31.-plass på poenglista, men da alle hadde spilt ferdig var han oppe på 28.-plass fordi noen av rivalene gjorde det dårlig.

Sammenlagtlista oppdateres fortløpende gjennom helgen med poengene hver spiller vil få om de beholder plasseringen de har i øyeblikket, men det er stillingen ved turneringsslutt søndag som avgjør hvem som kommer gjennom nåløyet.

Vanskelig

Hovland var på delt 14.-plass i turneringen etter en 71-runde første dag. Fredagens 73-runde sendte ham ned til delt 23.-plass, og lørdag ble det en ny 73-runde. Totalt betyr det sju slag over par, som normalt ville gitt plass i bunnsjiktet i en PGA-turnering.

Imidlertid sitter birdiene svært langt inne på banen i Olympia Fields, og etter tre runder er bare to spillere under par totalt i turneringen. Hideki Matsuyama og Dustin Johnson er begge ett slag under par etter sine 69-runder lørdag, og det gir dem to slags ledelse.

Johnson og Matsuyama ligger også an til å bli nummer en og to på tourens sammenlagtliste.

Mye på spill

Hovland måtte tåle bogey på 2., 6., 11. og 15. hull lørdag, men pyntet på resultatet med birdie på 4. og 14. hull. Han var på 28.-plass i turneringen før en ny bogey på siste hull sendte ham nesten ti plasser lenger ned og reduserte hans projiserte poengfangst.

Søndag står han overfor en stor oppgave i forsøket på å kvalifisere seg til tourfinalen, og det kan komme til å stå veldig mye på spill når han putter mot slutten av runden.